Marcelino insta a no presionar a sus jugadores por la falta de gol

La falta de gol que arrastra el Athletic en las últimas jornadas ha copado buena parte de la rueda de prensa que Marcelino García Toral ha ofrecido este jueves en Lezama. El propio técnico asturiano evidenció el problema de sus pupilos ante la portería contraria tras el empate a cero en el Ciutat de València. Pero pasado el calentón, el de Villaviciosa ha sacado la cara a sus jugadores: "Confiamos absolutamente en nuestros jugadores ofensivos y, a base de insistencia, conseguiremos los números que nos harán más fiables en ese apartado del juego. Los datos nos demuestran que tenemos dificultades para ganar, pero también que somos un equipo muy competitivo, con sus virtudes y sus defectos. A este equipo es muy complicado ganarle. Es verdad que tenemos que aumentar nuestras posibilidades ofensivas, pero con los argumentos individuales que tenemos estamos trabajando constantemente para mejorarlo".

Marcelino, que no ha dado pistas sobre el once titular que presentará ante el conjunto nazarí, ha incidido en la presión extra del entorno que aguantan sus delanteros por su poca producción goleadora. "Estar constantemente insistiendo en nuestro no alto bagaje ofensivo es aumentar la presión de nuestros futbolistas, quitar iniciativa y atrevimiento. Debemos focalizar que nuestros futbolistas se sientan alegres y atrevidos. Necesitamos la ayuda de nuestro público", ha destacado el entrenador rojiblanco, que ha puesto especial énfasis en que todo el vestuario sea de la casa: "Es la primera vez que entrenamos a un equipo en el que todos los jugadores son de la casa. Siempre tienen sobre sí mismos una exigencia mayor que los de fuera. Eso deriva en una mayor responsabilidad y en algunos casos disminuye el rendimiento. Yo cuando mayor presión tuve fue cuando entrené al Sporting".





MENSAJE A LA AFICIÓN



Por esta razón, Marcelino ha pedido a los que acudan este viernes a San Mamés que arropen a los leones: "A la afición del Athletic le digo: 'Apoya a tu gente', porque estos futbolistas son más suyos que los de cualquier otro equipo. Y nuestros futbolistas necesitan el apoyo de su gente. No estoy hablando de forma caprichosa. Somos el equipo que más corre, el que menos goles encaja de Primera, algo harán bien. Por jugar ante el Cádiz mal no somos muy malos".

Después de caer ante el Cádiz en la última comparecencia como local, el técnico asturiano ha reconocido que ante el Granada están obligados de sumar los tres puntos. "Para eso necesitamos tener actitud y proponer muchísimo más que lo que hemos hecho porque, hasta ahora, los números son inferiores de lo que deberían. Eso ya es pasado, somos optimistas y necesitamos la ayuda de nuestra gente. Tenemos que autoexigirnos que, en una serie de partidos, no podemos perder en casa. Puedes empatar si no juegas al nivel ofensivo preciso para ganar, pero no perder. San Mamés es nuestra casa y debe ser nuestro amparo ", ha indicado Marcelino, antes de criticar a los que piensan que los partidos se ganan antes de disputarlos.