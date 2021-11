Parón liguero para recapacitar en el Athletic

El batacazo que sufrió el Athletic el pasado viernes en San Mamés se ha entendido en el vestuario como un aviso del que debe tomar nota. La derrota ante el Cádiz ha escocido mucho, tanto por el momento en que se produjo, en una inercia positiva de resultados para los leones y a las puertas del tercer parón competitivo del curso; como por las formas, con un conjunto rojiblanco irreconocible y muy lejos de su mejor versión. Lo cierto es que el Cádiz llegó a La Catedral situado en zona de descenso y con su victoria sacó los colores al colectivo de Marcelino García Toral, que aprovechará la nueva parada técnica de la liga para reflexionar sobre lo ocurrido y recapacitar para que no vuelva a suceder algo similar en el retorno de la competición. Un posible exceso de euforia se explica, entre otras carencias técnicas en muchas fases del encuentro, como una de las causas del fiasco padecido ante un equipo que encadenaba siete jornadas sin conocer la victoria, con lo que el Athletic se pone en alerta ante la tacada de compromisos que debe afrontar a corto plazo.

El pinchazo frente al Cádiz, que ya la campaña anterior también se había llevado los tres puntos de Bilbao, no entraba lógicamente en los cálculos de colectivo rojiblanco, al que no le cuadran las cuentas de la lechera tras la derrota del pasado viernes, la segunda en esta liga. No en vano, el Athletic había previsto hacer caja en un tramo de competición propio para ello, empezando por el propio equipo de Álvaro Cervera, que se presentó en zona de descenso, y el cierre ante el Getafe, actual colista, en la antesala de los dos enfrentamientos consecutivos en San Mamés frente al Sevilla y Betis que finiquitan el año 2021, a la espera de que se pueda confirmar la fecha del 22 de diciembre para la disputa del partido pendiente de la novena jornada ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y que se aplazó en su día con cierta polémica debido a la presencia de jugadores suramericanos del cuadro merengue con sus respectivas selecciones en encuentros clasificatorios para el Mundial de Catar el próximo año.

Marcelino ya tiene puesto el foco en la próxima cita, aunque falten aún doce días para la misma, en el que será el primero de los tres enfrentamientos en que el Athletic se medirá a tres de los últimos cuatro clasificados. El Levante asoma como el primer rival a la vuelta del parón del Athletic, que guarda un bonito recuerdo de su última comparecencia en el Ciutat de València, entonces en el segundo capítulo de la semifinal de Copa y en el que los leones certificaron el billete a la finalísima del torneo del K.O. de la pasada edición gracias al tanto de Alex Berenguer en la prórroga. En este caso, el conjunto rojiblanco visita a un Levante que, a día de hoy, es el único equipo de LaLiga Santander que no conoce la victoria en sus trece jornadas recorridas y con el agravante de que el pasado sábado cayó en Mendizorrotza en el tiempo añadido y que echaba más sal en la herida del equipo dirigido por Javier Pereira, sustituto del cesado Paco López. El cuadro granota, además, es el más goleado de Primera División, ya que ha encajado 25 tantos, una estadística que explica su fragilidad defensiva y su momento de crisis deportiva.

El Athletic, visto lo visto ante el Cádiz, no se puede fiar del Levante, como tampoco lo puede hacer del próximo visitante a San Mamés, el Granada de Robert Moreno, un equipo sumamente imprevisible y que se ha metido en la zona baja debido a esa irregularidad que incluso ha puesto en duda la continuidad del técnico catalán en el banquillo del conjunto nazarí, capaz de empatar en el mismo Camp Nou y salir goleado de Vallecas. Así las cosas, el colectivo de Marcelino cerrará este pequeño círculo en el Coliseum Alfonso Pérez, donde rendirá visita a un Getafe que, al igual que en el caso del Levante, ha sufrido relevo de entrenador tras la destitución de Míchel González, al que ha reemplazado Quique Sánchez Flores, con el que el equipo azulón ha sumado la única victoria que posee, la sellada dos jornadas atrás frente al Espanyol. Tres duelos en los que el Athletic dispone de sendas oportunidades para sumar puntos, pero para ello debe recapacitar durante el parón de lo sucedido ante el Cádiz.

plan de trabajo

las tres primeras sesiones, abiertas a los aficionados

Regreso hoy al trabajo. La primera plantilla del Athletic regresa hoy al trabajo en las instalaciones de Lezama después de gozar ayer de jornada de descanso y lo hará a partir de las 18.30 horas, la primera de las tres sesiones de la semana en las que los aficionados podrán –lunes, martes y miércoles– presenciar en directo los entrenamientos de los leones, que, como novedad, disfrutarán, debido al tercer parón competitivo del curso, de dos nuevas jornadas de fiesta, viernes y sábado, para volver a ejercitarse el domingo, de nuevo en horario vespertino.

Mal fin de semana para los equipos juveniles. Los equipos de las categorías inferiores del Athletic cerraron el fin de semana una jornada en la que los resultados no fueron tan positivos como se esperaba. El juvenil de Honor no pasó ayer del empate sin goles en Lezama ante el Tolosa, en tanto que el juvenil de Nacional hincó la rodilla el sábado, también en Lezama, frente al Santutxu (0-3). En cadetes, el primer equipo venció en su visita al Leioa por 1-2, en tanto que el segundo equipo se tuvo que conformar con el empate ante el Sestao River (1-1).