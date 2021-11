Las notas de Aitor Martínez: Muniain llega a tiempo

Un punto que sabe a victoria. El Athletic, que lo tuvo todo en contra en el Reale Arena, donde acabó con uno menos tras la expulsión de Iñigo Martínez, rascó un empate en una de las últimas acciones del partido tras un garrafal error de Remiro a disparo de falta de Iker Muniain.



EL MEJOR: 3 IKER MUNIAIN

Intermitente en el juego, sin la incidencia de los últimos partidos, su actuación quedó claramente marcada por el gol que marcó de falta y que le permitió al Athletic rascar un punto cuando la derrota se daba prácticamente por segura. Le ayudó su excompañero Alex Remiro, que no acertó a despejar de puños un balón que aparentemente no entrañaba excesivas dificultades. Fue su segundo tanto de la temporada.



3 Unai Simón

Sacó dos buenas manos ante Isak, una en cada tiempo, que mantuvieron al Athetic con vida en el partido. No pudo hacer nada en el penalti, pues el sueco le engañó. Serio con el balón en los pies.



0 De Marcos

Desastroso partido el suyo. No le salió nada al siempre voluntarioso futbolista. Sufrió mucho en defensa y cuando pudo llegar a la altura del área rival casi siempre tomó decisiones equivocadas. Fue sustituido.



3 Yeray

Jugó su segundo partido tras su larga lesión y volvió a demostrar que la inactividad no le ha pasado factura. Dudó en algunos instantes con el balón, pero en tareas defensivas se mostró muy seguro. Si sigue así será difícil sacarle del once titular.



0 Iñigo Martínez

Echó al traste su gran primera parte con un penalti tonto sobre Merino que permitió a la Real abrir el marcador. Después, fue expulsado por tocarle a Isak en la cara y ver la segunda amarilla. Muy rigurosa. Pero debe medir sus impulsos en los derbis.



2 Lekue

Volvió a actuar en el lateral izquierdo, esta vez por la baja de última hora de Balenziaga. Serio en defensa, como acostumbra en este inicio de temporada, le faltó más llegada y presencia en campo contrario, donde apenas asomó en dos o tres ocasiones.



2 Berenguer

Tiene toda la voluntad del mundo, pero está de que no. No se escondió en ningún momento, pero estuvo algo impreciso. Pudo hacer el gol del empate, pero se encontró con Remiro. No acabó el partido.



3 Vencedor

Sin hacer mucho ruido, se ha asentado en el centro del campo. Quizá en algunos momentos peque de ser frío, pero su trabajo con y sin balón es muy bueno. Dejó un par de buenos detalles ante Isak. Va creciendo con el paso de los partidos.



3 Dani García

Impidió que la Real se sintiera cómoda jugando en la zona ancha, al menos mientras el partido estuvo igualado en el número de fichas. Trabajó, como siempre, hasta la extenuación. Muy correcto con el balón en los pues. Fue sustituido.



2 Raúl García

No tuvo mucha presencia en el juego, si bien dispuso de dos ocasiones para marcar. Dos remates de cabeza, uno en cada parte, con los que obligó a trabajar a Remiro. Le puso un gran balón a Williams que este desperdició. No acabó el partido.



0 Iñaki Williams

Desperdició dos acciones de gol clarísimas ante Remiro en las que Elustondo le ganó la partida. En la primera, de gol o gol, pidió penalti, que no pareció. Debe tener más poso en la toma de decisiones. Le puso un buen balón a Berenguer, poco más.



- Sancet

Entró pasada la hora de juego, con el partido ya roto. Dejó algún detalle de su enorme calidad.



- Petxarroman

Debutó como rojiblanco en la que fue su casa. Sin incidencia.



- Nico Williams

Entró muy tarde al campo. No pudo correr ni encarar.



- Nuñez

Sustituyó a Dani García tras la expulsión de Iñigo Martínez.