Aitor Elizegi avala a hijos de vascos para el Athletic

Dentro de su tourné previa a la Asamblea General de Socios Compromisarios del Athletic, que tendrá lugar este sábado, su presidente, Aitor Elizegi, pasó ayer martes por los micrófonos de Onda Vasca después de haberlo hecho la noche anterior ante las cámaras de Telebilbao. En los dos escenarios tiró de discursos similares, sobre todo a la hora de confirmar que la Junta Directiva que preside ha descartado poner nombre a San Mamés, una medida polémica, defendió unos presupuestos que cree ajustados a la realidad e insistió en su opinión de que los hijos de vascos sí pueden jugar en el Athletic. "Para mí la filosofía nos ha hecho diferentes en todo el planeta, nacido o formado. No podemos estar dudando que un hijo de un vasco no pueda venir a Lezama a formarse", declaró en Onda Vasca, en la que desveló que había hablado con todos los expresidentes recientes del Athletic salvo con Josu Urrutia, su predecesor y con el que solo ha mantenido una conversación telefónica "que es mejor dejarla en el recuerdo", además de recalcar que, a su juicio, un exmandatario "no debe ser socio compromisario, son esferas diferenciadas de la gestión del club".

Elizegi defendió las cuentas que se someterán el sábado ante el órgano soberano de la entidad y justificó la llamada derrama de 120 euros aplicada a las cuotas de los socios. "En 2022 debemos volver a poner la cuota íntegra, es una fórmula razonable y que hace justicia a los socios. No imagino a un socio del Athletic discutir si uno paga 1 euro más o menos que tú", explicó para recordar que la plantilla se ha comprometido dos veces con el club con las rebajas de sueldo: "Defiendo cada día a los jugadores, se han bajado dos veces el sueldo, incluso los que ya no estaban, como Gaizka Garitano. Algo que no han hecho la mayoría de plantillas ni en esta ni en otras ligas. No se puede decir que ese esfuerzo no es importante".

Elizegi también se refirió a Marcelino y a una posible renovación de su contrato: "Tiene pinta de que hablaremos con él. Lo más importante es la opinión de los futbolistas. No deja descansar a nadie en este club, es un predicador del Athletic, vive un idilio con la idea y va a ser para mucho tiempo. A mí me transmite que está orgulloso del proyecto, eso significa que va a exigirse y a exigirnos resultados".

gazte abonoa



Por otra parte, los 393 nuevos Gazte Abonoak puestos a la venta a primera hora del día de ayer martes fueron adquiridos por jóvenes de hasta 28 años de edad en menos de treinta minutos, por lo que se han agotado las plazas destinada a este sector, con un coste de 240 euros anuales. En este abono están incluidos todos los partidos de LaLiga Santander, empezando por el Athletic-Villarreal del sábado.