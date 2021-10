Clemente lamenta que "entren aficionados" a dirigir el Athletic

Después de ver cómo se aleja el sueño del Mundial para Libia tras perder el doble duelo ante Egipto que ha afrontado en la última ventana FIFA, Javier Clemente ha pasado este jueves por los micrófonos de Onda Vasca para analizar su situación al frente del combinado africano y, de paso, para responder a las preguntas sobre la actualidad del Athletic. Y, como siempre, el actual entrenador de la selección libia no ha dejado indiferente con sus respuestas. Al margen del nivel del juego que ha mostrado en lo que va de temporada el equipo de Marcelino García Toral, el ex del Athletic ha puesto la atención en el contexto en el que se mueve la entidad bilbaina.

"Ha habido ratos buenos y en otros hemos jugado mal, pero dentro de lo normal. Los agoreros que cargan siempre sobre lo negativo siempre va a haber. No hemos hecho un fútbol con el que podamos aspirar a ser campeones y la entrada en Europa no es fácil. Veo gente joven, con posibilidades y hay que tener paciencia con ellos. Pero la problemática del Athletic no es esa, es económica y deportiva. Desde hace tiempo entran aficionados a dirigir el club, sin conocimientos, a tomar decisiones deportivas y económicas que son muy importantes. La situación del Athletic es muy complicada y no sabemos por dónde va a ir", ha destacado Clemente, que apoya la cuota covid de 120 euros que la Junta Directiva quiere aplicar a toda la masa social y que va a ser debatida en la Asamblea General del próximo día 23.

"Como socio estoy encantado de poner 120 euros si lo necesitan, porque puedo. Pero entiendo que decisiones de otro tipo nos llevan a pagar esta cuota", ha subrayado el seleccionador de Libia, que entiende el tira y afloja entre clubes y selecciones por tener a los jugadores, algo que ha desembocado en el aplazamiento del Real Madrid-Athletic por los partidos de la COMENBOL: "Es complicado. Está el punto de vista del club, que no hay quién lo entienda, porque son jugadores que pagan ellos. Pero también saben cuando los fichan que existe esa norma de dejar a los jugadores con las selecciones. Se quejan de una cosa que va a ocurrir y hay que llegar a un acuerdo".