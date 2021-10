Con bocata y al 60 por ciento de aforo en San Mamés

San Mamés, que ha recuperado con 28.665 espectadores en las gradas los afamados y gustosos bocadillos para retomar así una de las más ilustres tradiciones del respetable en Bilbao, se encuentra cada vez más cerca de recuperar también la tan ansiada normalidad en términos generales. El derbi que ha enfrentado a Athletic y Alavés, no obstante, ha mantenido una de las limitaciones que están a punto de desaparecer, pues el aforo máximo permitido ha vuelto a ser del 60% a la espera de poder poner a disposición de la parroquia rojiblanca el 100% de los asientos en el próximo choque liguero contra el Villarreal. El encuentro ante el conjunto castellonense, programado para el sábado 23 de octubre a las 21.00 horas, será el primero tras diecinueve largos meses en el que el club bilbaino esté en condiciones de abarrotar las gradas como pueden hacer desde este mismo fin de semana otros clubes de LaLiga.

Se ha quedado con las ganas el Athletic después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechazara la petición de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de aumentar el aforo en los campos de fútbol de Euskadi, que el Gobierno vasco mantiene en el 60% en lugar del 100% aprobado en el Consejo Interterritorial de Salud para el resto del Estado. Cabe recordar que, tras la decisión del Gobierno vasco de mantener la limitación del aforo, LaLiga presentó el jueves un recurso ante el TSJPV pidiendo la suspensión cautelarísima de dicha decisión, de manera que este fin de semana se pudiera jugar con el aforo al completo o, al menos, con el 75%.

El auto del juez Luis Garrido, el mismo que en ocasiones anteriores había fallado en contra del Gobierno vasco, no apreció en esta ocasión la urgencia de la suspensión cautelar, por lo que San Mamés, a las puertas de que el Lehendakari Iñigo Urkullu anuncie el martes el levantamiento de la situación de emergencia sanitaria, lo que conllevará el fin de la mayoría de las restricciones en Euskadi, ha abierto sus puertas al 60% con una capacidad máxima para 32.000 espectadores. Ha sido suficiente, eso sí, para que La Catedral presentara la mejor asistencia del curso con los citados 28.665 seguidores en las gradas después de que el Athletic pusiera 7.154 entradas a la venta al ver que la demanda de los socios no cubría el citado 60% del aforo. En total fueron 22.902 socios los que cursaron su solicitud para asistir al primer derbi de la temporada, que colgó el cartel de no hay billetes en taquilla.

La asistencia, así las cosas, fue superior a los 9.394 aficionados que se dieron cita contra el Barcelona con el aforo al 20%, los 14.566 del día del Mallorca al 30% y los 16.236 que alentaron a los leones ante el Rayo Vallecano con las gradas habilitadas ya al 60% el martes 21 de septiembre. Lo han agradecido los rojiblancos, que han acorralado desde el pitido inicial al Alavés con las gradas presentando una imagen cercana a la conocida hasta la llegada de la pandemia. Vibró de nuevo La Catedral, con solo 3.335 asientos vacíos y las gargantas preparadas de nuevo para impulsar a los leones.