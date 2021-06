La incógnita de Nolaskoain

sU último partido oficial lo jugó hace once meses. Lo hizo en las filas del Deportivo, pero no pudo evitar el descenso del equipo gallego a la ya antigua Segunda División B. Peru Nolaskoain (Zumaia, 25 de octubre de 1998) ha pasado página. Se vistió de corto por última vez en encuentro oficial en Anduva el pasado 17 de julio en un choque que ganó el Mirandés por la mínima (1-0). Cerró entonces su cesión por parte del Athletic en el Deportivo, con el que completó 29 partidos, 27 de ellos como titular. 2.434 minutos de recorrido, una cifra meritoria y que dejó muy buenas sensaciones en Lezama. Los informes que manejaba el Athletic sobre sus prestaciones en el conjunto deportivista fueron positivas, pero emergió un lunar. Finiquitó la campaña lesionado. Con todo, regresó al Athletic y participó en la última pretemporada a las órdenes de Gaizka Garitano, pero solo pudo jugar en un amistoso, ante el Sevilla en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar. El infortunio le volvió a perseguir y parte médico emitido por el club rojiblanco desveló una lesión muscular en el adductor de la pierna derecha. Fue el inicio de algo malo para el zumaitarra, que empezó a sufrir su particular vía crucis que tuvo su punto álgido en la intervención quirúrgica a la que fue sometido hace dos meses para corregir los problemas en su tobillo derecho. Nolaskoain intensifica su recuperación y apenas goza de vacaciones, porque a día de hoy sigue acudiendo a Lezama cinco días a la semana para seguir con su proceso de rehabilitación.

Nolaskoain abre una nueva puerta. Se asume que tan larga inactividad, once meses, le obliga a comenzar prácticamente desde cero. Es un melón por abrir. Al parecer, Marcelino García Toral no le asegura minutos y le ha recomendado buscarse un nuevo destino para volver a sentirse futbolista y reivindicarse tras pasarse toda una temporada en blanco. No en vano, su momento competitivo se entiende como una incógnita. Con 22 años de edad, tiene mucha vida por delante y le avala su historial antes de sucumbir al latigazo de las lesiones. Debutó en el Athletic sin haber cumplido los 20 años y lo hizo de la mano de Eduardo Berizzo, que detectó cierto talento en Nolaskoain, que incluso vio puerta en su debut como león ante el Leganés en San Mamés. Ese curso jugó diez partidos con el primer equipo alternando su presencia con el Bilbao Athletic. Su polivalencia, ya que puede jugar tanto de centrocampista como de central, no pasó desapercibida y el Deportivo apostó fuerte por el guipuzcoano, que dio un paso adelante en A Coruña.

Es un futbolista de presente y de futuro. Así lo entiende la dirección deportiva del Athletic, que confía en que Nolaskoain agote los últimos plazos de su recuperación para llegar a tiempo de cara a julio. Son varios los clubes que estarían interesados en conocer la situación del rojiblanco, que atesora buenos números durante su etapa en el Deportivo en Segunda División. El Eibar sería uno de ellos. Gaizka Garitano, que retorna al conjunto armero cinco meses después de su destitución como técnico del Athletic, conoce a la perfección al de Zumaia, que también está en la agenda del Amorebieta, recién ascendido a la categoría de plata y a la que le encajaría el futbolista del Athletic gracias su juventud y a su polivalencia. Son de momento los primeros sondeos en torno a un futbolista que irrumpió con fuerza hace tres campañas y del que se pone el acento en sus cualidades y margen de mejoría.

Nolaskoain, fichado del Antiguoko, se convirtió en una fuerte apuesta de la anterior dirección deportiva liderada por José María Amorrortu y su aparición en el primer equipo propició la renovación de su contrato hasta el 30 de junio de 2024 con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. El Athletic espera que Nolaskoain vuelva a jugar después de su larga inactividad, aunque sabe que tiene pocas posibilidades de hacerlo con el conjunto de Marcelino, por lo que los tiros se enfocan a repetir experiencia en Segunda División.

pretemporada

Borussia Dortmund, posible rival

Estancia en Suiza. El Athletic tiene trabajo en los despachos y una de esos frentes se argumenta en cerrar el plan de pretemporada del primer equipo, y, sobre todo, atender a las peticiones de Marcelino García Toral. El colectivo rojiblanco completará una concentración en tierras suizas a mediados de julio y, al margen de tener ya acordado un exigente partido amistoso ante el Union Berlín el 31 de ese mismo mes, espera a un nuevo rival durante su preparación. El Borussia Dortmund, uno de las referencias de la Bundesliga, podría suponer el segundo test y al que ya se enfrentó el Athletic en agosto de 2016, entonces en la ciudad suiza de Sankt Gallen, con victoria bilbaina con el solitario tanto de Susaeta.

