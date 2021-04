José Manuel Monje: "Raúl García va a ser el termómetro de la final"

El otro derbi, en toda una final de Copa, se juega en Onda Vasca, donde al igual que hará Juanjo Lusa (Irun, 1964) con los seguidores de la Real Sociedad, José Manuel Monje (Sestao, 1973) será la voz y los ojos de los aficionados del Athletic en La Cartuja. Desde allí, con las emociones a flor de piel en una cita para la historia contra el conjunto txuri-urdin, contará cuanto suceda con la ilusión de ver a Iker Muniain alzar el trofeo al cielo de Sevilla. Sus sensaciones, en los días previos a tamaña contienda, son positivas, si bien admite que "no veo un favorito, porque a un equipo le puede faltar lo que tiene el otro y viceversa y creo que ambos llegan con el 50% de opciones".

"Considero que como equipo es mejor el Athletic, lo que pasa es que la Real puede tener en momentos determinados individualidades más desequilibrantes. Pero como equipo y a la hora de competir, compite mejor el Athletic", subraya, no obstante, Monje, convencido de que para volver a ganar la Copa 37 años después, los hombres de Marcelino García Toral deben "competir como saben, porque si el Athletic está en modo competición top como ha estado en varios partidos, no hay que tener miedo para nada".

"Si el equipo, por el contrario, tiene dudas y no compite como debe hacerlo, entonces tendrá problemas", advierte el reconocido periodista sestaoarra, sabedor de que morder el polvo supondrá "un duro golpe" para el equipo perdedor, aunque "el Athletic podría lamerse las heridas con otra final en catorce días, porque solo se piensa en esta, pero el equipo ya tiene un título esta temporada al ganar la Supercopa y va a luchar por dos más". El nombre propio en la cita ante la Real, por su parte, lo tiene claro: Raúl García. "Va a ser el termómetro de la final. Es el aita de todos en este partido y el jugador clave a la hora de enfocar las sensaciones, los ritmos y muchas otras cosas que son intangibles", remarca Monje, que "más que nombres en concreto, lo que temo de la Real es que tengan mucho acierto en esos momentos buenos que suelen tener con llegadas y ocasiones de gol".

En el aspecto personal y profesional, la voz del Athletic en Onda Vasca señala que poder retransmitir la final del sábado a través de las ondas "para mí es muy motivante y muy especial, aunque me da mucha pena por la gente que no podrá estar en La Cartuja y por la gente que tengo colaborando habitualmente en la radio como Elejalde, Manterola, Moreno, Egia, Mónica o Sergio, porque Víctor Llopis va a estar conmigo". "Viviré el partido con la intensidad que se merece intentando transmitir a la gente lo que ellos no van a poder ver desde el campo, porque van a estar en sus casas con sus convivientes y será difícil, pero lo voy a intentar", asegura Monje, quien sueña con cantar el gol que dé un nuevo título de Copa al Athletic: "Intentaré guardarme algo en la reserva por si llega ese gol, porque sería para toda la vida, quedaría en el recuerdo de mucha gente y en el mío, también".

Ver al Athletic campeón, no en vano, sería "otro objetivo moral, mental y de ilusión cumplido". "He tenido la suerte de poder disfrutar mucho en el ámbito del deporte al ganar un par de Conchas y tres ligas con Kaiku y poder estar también en una final de liga con el Bilbao Basket, además de estar en Euroliga y en finales de Eurocup, por lo que conseguir ahora un título con el Athletic, club del que soy socio y del que más hablo en la radio, sería otro sueño cumplido", reconoce el sestaoarra, que en caso de victoria rojiblanca "lo que haría sería relajarme y disfrutarlo desde la tranquilidad que ahora supone esta situación, aunque creo que lo disfrutaría más al cabo de los días acordándome también de la gente que ya no está con nosotros y que lo hubiera querido vivir. Recientemente falleció mi madre y se lo dedicaría a ella".

su apuesta



A la hora de mojarse y apostar por un resultado, no duda: "Ganará el Athletic 2-1, porque habitualmente encajamos, pero marcaremos primero y esta vez no habrá que remontar. Veo buen partido para Williams, así que él y Raúl García pueden ser los goleadores perfectamente", advierte antes de lanzar un mensaje a Juanjo Lusa: "Que disfrute de la final, porque ellos no llegan tantas veces y es un día para disfrutarlo, independientemente del resultado".