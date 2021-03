El optimismo de Imanol ante la final de Copa contra el Athletic

La mayor goleada en 21 años que encaja la Real Sociedad no ha arredrado lo más mínimo a su técnico, Imanol Alguacil, y no espera que la masacre que perpetró el Barça en Anoeta (1-6) repercutan en la gran cita del 3 de abril, cuando en el estadio sevillano de La Cartuja se enfrente al Athletic para intentar conquistar la que sería la tercera Copa de su historia, tras las conseguidas en 1909 y 1987. Imanol Alguacil, sobre todo, intentó contrarrestar la dureza del resultado ante el equipo azulgrana lanzando un mensaje positivo, confiando además que en el transcurso de las dos semanas que faltan para la final copera cicatricen las heridas.

Y algo más. El entrenador guipuzcoano espera que para la gran cita, que ha provocado mucha ansiedad entre la afición txuri-urdin, estén disponibles hombres muy importantes de la plantilla a los que no pudo alinear el domingo frente al Barça. Sobre todo el canario David Silva. Está su incontestable clase y le avalan las estadísticas. Para los hinchas supersticiosos tiene el prurito de talismán.

La Real ha ganado con el exjugador del Manchester City 11 de los 17 partidos jugados en la presente Liga. De los otros seis, empató tres y perdió tres. Sin David Silva la Real sólo ha ganado un partido, y ha sumado seis empates y tres derrotas.

Se da como segura la presencia del futbolista canario en la final copera ante el Athletic. Natxo Monreal, Elustondo y Zaldua es probable que lleguen a la cita; Muñoz, Guridi y Moyá lo tienen muy complicado y Luca Sangalli está descartado.

"Estamos dolidos como todos los aficionados porque este resultado (1-6) no nos gusta. Enfrente había un equipo que está en un momento de forma extraordinario. Nosotros tuvimos nuestra ocasión, no marcamos y ellos nos hicieron daño". Alguacil se mostró comprensivo con sus futbolistas, "es un equipo joven", alegó, y considera como atenuante las circunstancias en las que llegaron los goles del equipo rival. "No tengo nada que reprocharles. Si en nuestra primera ocasión (una clara de Isak a la que respondió con una gran parada el meta barcelonista Ter Stegen) no marcamos, cuando faltan dos minutos (para el descanso) te hacen el segundo... Con un gol estás en el partido, pero luego al recibir el tercero es normal en un equipo joven venirse un poco abajo y encajar esta derrota", justificó el técnico oriotarra.

La derrota trajo al recuerdo el 0-6 del año 2000, también con el Barça en plan depredador y el sueco Mattias Asper, el primer portero extranjero en la historia de la Real, recibiendo los goles de Rivaldo (2), Luis Enrique (2), Alfonso y Simao. Y otra más reciente, el 0-4 ante el Manchester United en los dieciseisavos de final de la Europa League.

las banderas de los pueblos



Pero la final de Copa es otra cosa y el Athletic un rival más asequible, al menos en teoría. Para hacer piña ante el evento futbolístico, un autobús oficial de la Real Sociedad recorrerá esta semana todos los pueblos de Gipuzkoa para recoger las banderas de cada localidad, que acompañarán al equipo txuri-urdin "en las horas previas al encuentro", dice la nota emitida por el club donostiarra. La ruta comenzó ayer lunes en Irún y concluirá el viernes en el Ayuntamiento de Donostia y posteriormente en la Diputación Foral de Gipuzkoa.