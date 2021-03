Orsai agota en 72 horas la preventa de la edición especial

Orsai, la banda de rock formada por los futbolistas profesionales Asier Villalibre, Oscar De Marcos, Mikel Balenziaga, Mikel Vesga, Dani García e Iñigo Lekue, ha publicado en formato de CD su primer single "One Club Men", y destinará la recaudación íntegra de las ventas a ayudar a las familias más necesitadas a través del Banco de Alimentos de Bizkaia.



Orsai ha decidido emprender esta acción solidaria tras la gran acogida por parte del público de su tema debut, 'One Club Men', "todo un himno que celebra el espíritu de la afición rojiblanca: lealtad, compañerismo, comunidad", ha destacado la promotora musical Last Tour.







"Lo que empezó como un hobby, se ha convertido en un proyecto muy especial. Ver nuestro disco y compartirlo con vosotros/as, a la vez que colaboramos con el Banco de Alimentos de Bizkaia, es algo verdaderamente increíble", agradece la banda en sus redes.



Tras la buena acogida que ha tenido la canción en plataformas digitales, muchos nos pedíais que publicáramos el disco.



El CD estará a la venta desde este viernes 12, así como en Athletic-Club.eus, Elkar y Fnac. En Bizkaia, también se podrá adquirir en quioscos y en la tienda oficial de Athletic Club.

La banda Orsai está integrada por los futbolistas profesionales Asier Villalibre (voz y trompeta), Oscar De Marcos (guitarra), Mikel Balenziaga (guitarra), Mikel Vesga (guitarra), Dani García (batería) e Iñigo Lekue (bajo).

"Sin ninguna pretensión profesional, pero con todas las ganas e ilusión que incitan este tipo de retos, alquilaron un local, empezaron a ensayar y tomaron clases para mejorar la técnica", ha explicado la promotora.

"Queremos que sea un himno de comunidad, de hermandad... El de una cuadrilla de amigos que en vez de apostar al póker online, les gusta hacer rock", afirman los componentes de Orsai.

El título de la canción de Orsai hace referencia al premio a aquellos futbolistas que han desarrollado toda su carrera en el mismo equipo. La gran mayoría de los premiados han declinado ofertas de otros clubes, por eso One Club Men/Women es un reconocimiento a la "lealtad al equipo de tu vida, al Athletic".