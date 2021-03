Las notas de Pako Ruiz: Villalibre, el mejor

Tres puntos de oro. El Athletic se ha llevado una victoria in extremis y merecida, y que comenzó con el tanto de Asier Villalibre, que se ha reivindicado de nuevo como un activo creíble, incluso ha tenido otra opción de marcar.

1 Unai Simón. Ha tenido menos trabajo del esperado, aunque no ha podido atajar el centro de Puertas que culminado Jorge Molina. Bien el juego aéreo, debe corregir alguna que otra imprecisión en el juego con el pie.

2 Capa. El portugalujo ha cumplido en su función, pese a que no ha tenido la llegada de sus mejores días. Correcto en la gestión del juego en corto, ha lamentado un resbalón inoportuno en la acción del 1-1.

2 Unai Nuñez. Ha sido junto a Simón el único que ha repetido en el once. No se ha complicado la vida y sostenido en sus 45 minutos a los atacantes andaluces, que no han tenido opciones de remate. No ha comparecido a vuelta de vestuarios.

3 Balenziaga. Ha sorprendido su posición como central zurdo y lo cierto es que el de Zumarraga ha salido del apuro gracias a su buena lectura posicional y a no dejarse sorprender por Molina y Quina.

3 Lekue. Ha ido de más a menos, como el resto del colectivo. Se ha sacado un primer acto brillante, con mucho protagonismo en su costado izquierdo, especialmente a la hora de generar peligro, aunque se ha diluído en la reanudación.

1 Ibai. Ha disfrutado de su primera titularidad de la campaña. Ha acusado la inactividad, si bien ha querido aportar con un par de detalles en el juego en corto.

3 Vencedor. Ha ido de menos a más para acabar el partido a un buen nivel. Ha sabido leer fases del juego con una correcta gestión, además de provocar el penalti que ha cometido Kenedy y que ha errado Raúl García.

2 Dani García. Ha ejercido en el lado izquierdo de la medular y ha puesto su granito competitivo en una primera mitad notable. Ha carecido de más continuidad y su amarilla quizá le ha mediatizado a la hora de frenar una contra nazarí.

3 Morcillo. Ha gozado de una oportunidad que buscaba y el zornotzarra se ha reivindicado con una intensidad y decisión que ha agradecido el colectivo, sobre todo a la hora de atacar. Ha participado en la acción del 2-1.

3 Sancet. Ha vuelto a ejercer como acompañante de Villalibre en ataque y en esta ocasión sí ha estado más acertado, con buenos movimientos y detalles técnicos, como en la acción del primer tanto.

4 Villalibre. Marcelino conoce la relevancia de Villalibre pese a su rol de suplente. Hoy era la noche en que debía coger galones y ha respondido en un partido en el que se ha ratificado como un nueve de garantías. Genial en la ejecución de su gol, ha sacado buenos movimientos ante los centrales rivales. Ha tenido la opción de hacer un segundo tanto.

2 Yeray. Ha ejercidio en el segundo acto para hacer pareja con Balenziaga. Ha estado en su línea habitual, sin fisuras a la hora de defender.

- Raúl García. Nada más salir ha dado una gran asistencia a Villalibre y después ha fallado el penalti que podía haber sentenciado.

- De Marcos. Marcelino ha buscado frescura con su entrada, aunque el de Biasteri ha tenido poco contacto con el balón.

- Williams. No ha dispuestos de los minutos necesarios para hacerse valer.

- Berenguer. Está tocado por una varita mágica y esta noche, como ocurrió en el Ciutat, ha sido clave en la victoria.