Cárdenas, un muro en la portería del Levante

EL Levante presume de porteros. Si la pasada temporada fue Aitor Fernández (Arrasate, 3-V-1991) quien dio un soberano paso al frente para convertirse en la revelación del curso bajo los palos en Primera División, este año es Dani Cárdenas (Terrassa, 28-III-1997) quien está sorprendiendo a propios y extraños. El guardameta catalán, titular en Copa y suplente en liga, se ha abrazado con fuerza al torneo del K.O. con un brillante rendimiento que le ha proporcionado todo tipo de halagos. Su figura, no en vano, ha resultado clave para que el equipo dirigido por Paco López asome en toda una semifinal copera en la que el Levante aspira a hacer historia. En caso de alcanzar el jueves la gran final a costa del Athletic, que deberá sobreponerse al 1-1 que se registró en San Mamés en la ida, la hinchada granota recordará como uno de los principales artífices de tan cotizado logro a Cárdenas, quien ha levantado un auténtico muro en sus últimas apariciones.

Su papel, sin ir más lejos, fue determinante para que el Levante superara primero la ronda de dieciseisavos de final contra un Fuenlabrada que cedió en la tanda de penaltis y, después, para dejar en la cuneta en cuartos a un Villarreal que se mostró incapaz de batir a un arquero rápido, ágil e intuitivo que ha hecho de la capacidad de concentración un valor añadido en sus recientes exhibiciones. Cárdenas, lanzado en busca de una mayor cuota de minutos y participación, fue la principal razón de que el submarino amarillo no avanzara a las semifinales de Copa, así como de que el Atlético de Madrid mordiera también el polvo (0-2) en su último compromiso liguero como local, encuentro en el que Paco López, pensando en el cruce copero con el Athletic, le concedió una efímera titularidad en liga que aprovechó a las mil maravillas el de Terrassa para mostrar su categoría como portero.

Solvente también contra el Athletic en la ida de una semifinal de Copa que se resolverá en Orriols, el meta catalán presenta una impresionante tarjeta de 28 paradas en los tres últimos encuentros que ha disputado, lo que se traduce en la friolera de 9,3 intervenciones por partido. Si un total de once paradas sumó en los cuartos de final de Copa frente al Villarreal en el Ciutat de Valencia, siete coleccionó ante los leones en San Mamés y diez contra el Atlético en el Wanda Metropolitano, donde completó su mejor actuación a título personal en la élite tras debutar en Primera el pasado 27 de noviembre en Valladolid. Se estrenó entonces Cárdenas, en un partido en el que causó baja Aitor Fernández, después de arrebatar la condición de segundo portero a Koke Vegas y con la sensación de haber cumplido un sueño que nació en la infancia.

PORTERO POR CASUALIDAD



Fue por prescripción médica, eso sí, por lo que el catalán empezó a jugar al fútbol al ser un niño hiperactivo. Su hermano mayor, entrenador de un equipo de su barrio de Terrassa, le hizo un hueco y Cárdenas comenzó a aliarse con el balón como delantero para convertirse poco después en portero por casualidad. Una lesión del guardameta y su condición de jugador de menor edad del equipo le abocaron a ponerse bajo los palos para no volver a separarse de ellos.

Ejerció primero en la escuela del Terrassa, después en las canteras de Barcelona y Espanyol y, finalmente, bajo la disciplina de un Levante con el que tiene contrato hasta 2022 mientras figura como héroe de una Copa en la que ha levantado un muro.

Las declaraciones

"No nos lo van a poner fácil"

Roger, mentalizado. Roger Martí, máximo goleador del Levante en liga, hincó ayer el diente a la crucial cita copera de mañana ante el Athletic. "Tenemos un resultado favorable, pero no nos lo van a poner fácil. Ya se vio el otro día en el partido de liga que el Athletic es un equipo muy aguerrido y que no van a dar el partido, ni la eliminatoria por perdida", analizó en declaraciones ofrecidas a los medios oficiales del club granota un lanzado Roger, quien considera que "tenemos que hacer nuestro partido, sabemos sus puntos débiles y ojalá se consiga ese pase tan deseado a la final". "Tenemos una oportunidad muy bonita de hacer historia", incidió el delantero levantinista, que confesó encontrarse en un "buen momento" tras marcar desde los once metros al Athletic el pasado viernes en liga.

El de Terrassa, tercer portero del Levante en el tramo inicial de la temporada, se ha exhibido en sus últimas apariciones