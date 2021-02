Athletic - Villarreal, coger el tren de Europa

Se sabe que el Athletic tiene hoy dos citas. La más madrugadora se inscribe en el ámbito institucional, con la celebración de la Asamblea Extraordinaria de Socios Compromisarios, que se espera tensa y duradera en el tiempo. Ya por la noche toca fútbol. Y lo hace con un partido que puede marcar un antes y un después para el conjunto rojiblanco, que confía en que el encuentro, en este caso, no se le haga largo. Se trata de un compromiso exigente y decisorio en las opciones del colectivo de Marcelino García Toral, consciente de que el Villarreal, equipo al que dirigió el asturiano con éxito tres años y medio, es una referencia en la zona europea, a la que quiere acceder el Athletic a corto plazo. Las distancias con la misma son amplias, ocho puntos, pero no por ello insalvables. Así las cosas, los leones conocen la hoja de ruta, por lo menos inmediata. La misma arranca esta noche con un compromiso donde la victoria se cotizaría en cuatro puntos para el Athletic, por aquello de ganar el average particular sobre el equipo amarillo, y además supondría todo un empuje motivador, al consumarse la suma de dos triunfos consecutivos por primera vez en esta liga.

Marcelino no llegó a conocer la victoria en Bilbao como técnico del Villarreal, estadística que espera se mantenga hoy. No en vano, el conjunto castellonense solo ha ganado en una ocasión en el nuevo San Mamés, un miedo escénico que puede tener su cierta importancia. Sea como fuere, el Athletic no se descuida y sabe la dificultad que entraña la tropa de Unai Emery, quien, al igual que el de Villaviciosa, convierte a sus equipos en muy reconocibles. Se trata de la marca de un entrenador. Cierto es que el conjunto rojiblanco llega a este compromiso lanzado tras su exhibición en el Ramón de Carranza y que el Villarreal, del que Marcelino destacó los nombres de Parejo, Gerard y Alcácer, se presenta en La Catedral inmerso en una minicrisis en la liga al encadenar cinco jornadas consecutivas sin conocer el triunfo. Sin embargo, ha recuperado hombres valiosos en su juego ofensivo y el pasado jueves ya dio cuenta del Salzburgo en la Europa League, con un convincente éxito que le deja con pie y medio en los octavos de final de la competición.

Los dos entrenadores se conocen muy bien y los dos equipos también. Por tanto, es complicado que uno sorprenda al otro en la puesta en escena. Otras cosa diferente es lo que ocurra en el verde, donde los detalles puntuales y los matices de juego en fases puntuales serán determinantes en el desenlace. Marcelino insistió ayer en que el Athletic debe fijarse en sí mismo, "con nuestros conceptos, intentando contrarrestar los puntos fuertes del rival, pero no haciendo una variación de lo que queremos ir implantando y mejorando". Se trata de un mensaje en el que ha insistido desde que ejerce en el Athletic, al mismo tiempo que detecta que sus pupilos se sienten a gusto y convencidos, máximas a las que tiene que agarrarse para apostar por un triunfo que relanzaría al Athletic en la liga antes de comparecer el viernes en el Ciutat de València en el aperitivo del que será, el 4 de marzo, el segundo y definitivo asalto de la semifinal de Copa frente al Levante.

estreno de nolaskoain

El asturiano no es amigo de adelantar alineaciones, pero ayer ni siquiera confirmó la titularidad de Alex Berenguer, protagonista en la goleada en Cádiz con un brillante doblete. Incluso no descartó su suplencia: "No es fácil para un entrenador quitar a un futbolista que el domingo te ha metido dos goles, pero también podría ser. Vamos a anteponer nuestros conceptos y al rival siempre le tenemos presente a nivel de detalles". Sin Unai Núñez y Vesga, sancionados tras recibir la quinta amarilla el pasado lunes, la novedad en la lista la protagoniza Peru Nolaskoain, que se estrena en una convocatoria tras superar la lesión de tobillo que le ha tenido en el dique seco desde julio. También regresan a la misma Sancet, Zarraga e Iñigo Vicente, recuperado de la infección del covid-19.