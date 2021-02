Marcelino desvela que cuando firmó se cuantificó el efecto covid-19

El Athletic retorna mañana a la liga a San Mamés en un encuentro exigente y complicado frente al Villarreal, y lo hará 48 horas después de conocerse el acuerdo alcanzado entre la primera plantilla y el club por el cual los futbolistas se bajan el sueldo en un 8,43 por ciento inicial, un pacto que no afecta al cuadro técnico, según ha desvelado Marcelino García Toral en su reciente comparecencia telemática, en la que ha subrayado que en las negociaciones con la entidad bilbaina para cerrar su contrato ya tuvo en cuenta el impacto de la pandemia del covid-19 en las arcas de Ibaigane.

"Nosotros cuando venimos sabíamos la situación en la que estaba el Athletic y durante las negociaciones abiertas para llegar al acuerdo fuimos conscientes de la situación, por lo que a la hora de cuantificar el contrato tuvimos en cuenta esa circunstancia. Llegamos en enero y si a esta medida debemos añadir alguna más, en su momento la estudiaremos. Claro que tuvimos en cuenta esa perspectiva y era por sentido común llevarla a cabo", ha añadido el asturiano, que ha elogiado la decisión de los futbolistas, que "demuestran su sentimiento por este club".

Marcelino, que se reencuentra con el Villarreal cinco años después de su salida del cuadro amarillo y del que dice "fueron casi cuatro años muy buenos, extraordinarios", ha afirmado que su equipo "está bien, alegre, convencido, lo que te llena de alegría". "Venimos de hacer un gran partido (en referencia a la goleada en Cádiz por 0-4) y queremos seguir por esa línea. Una vez conseguido, dar continuidad es más difícil. Debemos exigirnos e intentar ponerlo en práctica", ha explicado el técnico rojiblanco, que considera al Villarreal "un equipo con una identidad que la marca su entrenador, es uno de los mejores de la competición".

El de Villaviciosa no ha dudado en resaltar la trascendencia del duelo de mañana en La Catedral, aunque no lo cree aún definitivo para las aspiraciones europeas del Athletic, situado en la tabla ocho puntos por debajo del Villarreal, que comparte la sexta plaza con el Betis. "Es un partido importante si se miran los números. Si perdemos, es muy difícil que nos acerquemos al Villarreal; si empatamos, sigue siendo difícil recuperar esos ochos puntos; y si lo ganamos, estamos a cinco con el average a favor, pero seguirá siendo difícil. Solo tenemos que pensar en la posibilidad de ganar este partido y no más allá. Solo pienso en la inmediatez", ha incidido.

NOLASKOAIN, PRIMERA CONVOCATORIA. Por su parte, Marcelino ha convocado a 23 jugadores para el choque de mañana , para el que no podrá contar con los sancionados Unai Núñez y Mikel Vesga. Una lista en la que destaca la presencia de Peru Nolaskoain, que entra por primera vez en una convocatoria en esta temporada después de superar la grave lesión que le ha tenido lejos de los terrenos de juego desde el pasado julio. Son también novedad, Ohian Sancet, Oier Zaraga e Iñigo Vicente, quien regresa tras superar la infección del covid-19.

La convocatoria está formada por Unai Simón, Ezkieta, Morcillo, Iñigo Martínez, Yeray, Ibai, Unai López, Williams, Muniain, Berenguer, Dani García, Lekue, Sancet, Berchiche, De Marcos, Zarraga, Villalibre, Capa, Raúl García, Nolaskoain, Balenziaga, Iñigo Vicente y Vencedor.