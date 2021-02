Golpe de efecto de Elizegi con la rebaja salarial en vísperas de la Asamblea

Sobre la campana. Como si se tratase de un gol en el último minuto. La Junta Directiva que preside Aitor Elizegi se sacó de la manga el as que tenía guardado desde el pasado 27 de diciembre y ayer logró un golpe de efecto prácticamente en vísperas de la celebración de la Asamblea Extraordinaria de Socios Compromisarios, que tendrá lugar este domingo de manera telemática en San Mamés, al anunciar el acuerdo con "la totalidad de los jugadores de la primera plantilla masculina" de una rebaja salarial correspondiente a la actual temporada en un porcentaje del 8,43 por ciento, 2,4 puntos por encima de la primera reducción del pasado abril con motivo de la merma de ingresos por parte de la entidad debido a los efectos de la pandemia del covid-19. Una rebaja en las fichas que podría ampliarse hasta el 10,26% en función de unas determinadas circunstancias variables que el Athletic no detalla en su comunicado, en el que tampoco asoma una posible nueva reformulación de las cuentas debido a este acuerdo que debe votar el órgano soberano del club.

El Athletic no concretó ayer cifras ni el impacto que podría generar en el presupuesto para la presente campaña que ya contempla un déficit de 21,4 millones de euros que, sumados a los 20,7 millones cifrados a 30 de junio de 2020, eleva las pérdidas de los dos ejercicios últimos a un total de 42,1 millones. No en vano, el club propone en el presupuesto sobre el que se pronunciará la Asamblea un ingreso cero en el concepto de cuotas para la campaña 2020-21, si bien la próxima cita con el órgano soberano en este otoño deberá aprobar un nuevo cálculo en función de la evolución de la pandemia y de si se produce el regreso del público a las gradas de La Catedral. Una decisión que supone renunciar al ingreso de 7,4 millones, que se imputa en pérdidas covid-19 y que recae sobre el patrimonio de la entidad. La rebaja salarial de la plantilla y la propuesta de no cobrar la cuota anual de 2021 son las novedades con las que se presentan Elizegi y su Junta a la Asamblea Extraordinaria respecto a las cuentas que fueron rechazas en el cónclave ordinario del pasado 27 de diciembre.

El anuncio de ayer ofrece solo los porcentajes acordados con la plantilla, pero será el contador de la Junta Directiva, Jon Ander de las Fuentes, el que tenga que desgranar este domingo la letra pequeña de estos números cabeceros. De hecho, el propio De las Fuentes, según fuentes consultadas, respondió a varios de los socios compromisarios durante una de las reuniones previas durante la semana pasada que el gasto en la plantilla deportiva, donde también entran las fichas del cuerpo técnico, para este curso, 88,8 millones de euros, ya estaba calculado en función de una hipotética rebaja salarial, aunque el contador no proporcionó más información en torno a porcentajes. Lo cierto es que la plantilla absorbe el 64,4 por ciento del total de gastos y que se ha visto aumentado debido al finiquito del anterior cuatro técnico encabezado por Gaizka Garitano, las renovaciones de algunos leones y la llegada del nuevo entrenador, Marcelino García Toral, y su equipo. El club cerró el ejercicio contable a 30 de junio de 2020 con un gasto en la plantilla de 89,9 millones, 5,7 millones más de los presupuestados, en tanto que el pasado diciembre presentó un desembolso para la presente campaña de 84,1 millones, ya que se contemplaba esa reducción del 6% en las nóminas de los jugadores acordadas diez meses atrás. La nueva reformulación de las cuentas, desveladas el pasado día 5 y que serán votadas este domingo, contempla un gasto en el personal deportivo de 88,8 millones de euros, 1,1 millones menos que el desembolso a 30 de junio de 2020, lo cual da a entender que, a la espera de explicaciones durante la Asamblea, ya se calcula en el mismo la actualizada reducción salarial de los futbolistas.