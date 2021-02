Varios grupos de compromisarios anuncian su 'no' a Elizegi en la Asamblea del Athletic

A tres días de que Aitor Elizegi y su Junta Directiva comparezcan en la Asamblea General Extraordinaria, con el objetivo de sacar adelante las cuentas del pasado ejercicio y los presupuestos de la presente temporada, algunos críticos con la gestión del presidente del Athletic ya han anunciado el sentido de su voto. Athletic Eup, Athleticen Alde Bustiko Gara, Izoragarriak Taldea, Plataforma de afectados Tribuna Norte Baja y otros compromisarios independientes votarán no a la nueva propuesta del club.



Así lo han hecho público este jueves en un comunicado estas plataformas de socios, que ponen en duda la predisposición del máximo responsable del club para tender puentes de entendimiento. "Sería un error y querer poco al Athletic cruzarse de brazos y apoyar unos presupuestos que consideramos perjudiciales para el club, como lo eran en diciembre. No es cuestión de dar el sí por el sí cuando hay opciones mejores para el club, pero que ni se han tratado de escuchar ni contemplar. Sin pretender ser más que nadie, debe conocer toda la masa social que a nadie de quienes nos manifestamos en su momento por el no se han dirigido desde la Junta buscando entendimiento, ideas distintas y aportaciones de ningún tipo", denuncian estos grupos, que aglutinan a unos sesenta compromisarios.





Prometieron autocritica MENTIRA.

Prometieron reflexión MENTIRA.

Prometieron escuchar MENTIRA.



Tendrán nuestra respuesta

No a Elizegi

Si al Athletic. https://t.co/WqmgIeRefC — izoragarriak TALDEA (@izoragarriak) February 17, 2021

Estos compromisarios, entre otras cuestiones,Hay que recordar que la Asamblea del pasado mes de diciembre tumbó la propuesta de que cada socio abonara una cantidad equivalente al 12,71% de la cuota que pagó en 2020: "El hace poco imprescindible y desigualitario entre socios 30% al que nos conminaban a renunciar, se ha evaporado. Se hizo una lectura errónea de la anterior Asamblea".La mayoría de socios compromisarios no nos oponíamos en ningún momento a ayudar al club y desembolsar una cantidad equitativa", subrayan estos críticos, que ponen en duda la hoja de ruta de Ibaigane:ignorando si en 2021 se volverá a San Mamés. Está claro que la temporada 2020-2021 no vamos a ver partido alguno. Tenemos serias dudas de si lo haremos en el período septiembre-diciembre"."Presentan una cuota cero para 2021 pero afirman que será reestudiada en octubre en función de la evolución de la pandemia, algo de difícil encaje incluso jurídico, puesto que las cuotas del año 2021 se deben aprobar en estos presupuestos y no a finales de este año, en los de la nueva temporada 21/22, pretendiendo que tengan carácter retroactivo", aseguran estos compromisarios. Recordar que 277 compromisarios votaron a favor de las cifras de 2019-20 y 439 en contra, mientras que 256 respaldaron los números de 2020-21 y 454 los rechazaron. Unos resultados que obligan a que un buen número de compromisarios cambie el sentido de su voto este domingo.