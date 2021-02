El Levante dice que no saldrán a especular ante el Athletic

El Levante visita esta noche San Mamés con el objetivo de que la semifinal se decida en el partido de vuelta que albergará el Ciudad de Valencia, pero sin especular con el resultado. La confianza, a pesar del respeto hacia el conjunto rojiblanco, es máxima en la expedición granota, que sueña con seguir haciendo historia en un torneo en el que vuelve a figurar a las puertas de la gran final 84 años después. Consciente de la magnitud de la cita ante los pupilos de Marcelino García Toral se mostró el miércoles en rueda de prensa un motivado, pero sereno, Paco López, quien aseguró que sus jugadores no saltarán al verde de La Catedral con el animo de especular y que "los dos equipos saldremos a ganar el partido".

"Es un encuentro especial, pero tenemos que tener la tensión competitiva adecuada", subrayó asimismo el entrenador del Levante, sabedor de que la falta de experiencia de sus pupilos en choques como el de esta noche podría tener un impacto negativo en el rendimiento colectivo en caso de no encarar con el poso necesario el envite. La elección del once inicial se mantiene en el aire después de que el técnico de Silla, que ha optado por los menos habituales en las eliminatorias previas a partido único, se limitara el miércoles a apuntar que "cada partido lo afrontamos con la idea de ganarlo y trataremos de sacar aquel equipo que nos permita ganar este". "Los cinco cambios también son muy importantes para el entrenador", recalcó el propio Paco López, quien recordó que "la eliminatoria es a 180 minutos".

AMARGO RECUERDO



Paco López, no obstante, no olvida la derrota sufrida en la primera vuelta liguera en San Mamés, donde el Levante cayó derrotado por 2-0 con goles de Alex Berenguer e Iñaki Williams. "Fue nuestro peor partido fuera de casa esta temporada; no fuimos nosotros", resaltó al respecto el entrenador granota, que no desaprovechó la oportunidad de mandar un mensaje a través de los medios de comunicación a toda la afición levantinista, expectante ante la histórica cita copera de este jueves ante el Athletic de Marcelino, al afirmar que "se merecen estos momentos y vamos a darlo todo para que se sientan orgullosos de nosotros".