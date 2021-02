Balenziaga vuelve para "ayudar"

Mikel Balenziaga, que volvió a cumplir con la labor asignada en el lateral izquierdo en su regreso al equipo tras lesión, fue uno de los once elegidos por Marcelino García Toral para posar de inicio contra el Valencia en un choque en el que el de Zumarraga se vació como de costumbre en labores defensivas. Sin brillar en ataque, el 24 del Athletic logró mantener bajo control su parcela imponiéndose en tres de los seis duelos disputados y poniendo su habitual desempeño en beneficio del colectivo. "Me he sentido a gusto. He estado un tiempo fuera lesionado, pero estoy otra vez de vuelta, contento por tener minutos y preparado como siempre para ayudar al equipo", afirmó tras el encuentro el defensa rojiblanco, quien remarcó que "estamos en una muy buena dinámica, con muchos partidos y muchos jugadores entrando a jugar aprovechando la oportunidad".







En cuanto al choque del domingo ante el Valencia, Balenziaga apuntó que "ha sido un partido muy disputado y con intensidad en el que los dos equipos hemos tenido nuestras oportunidades. Entramos bien al campo, nos adelantamos para irnos con ventaja al descanso, pero en la segunda parte nos empataron y es una lástima, porque creo que hicimos un buen partido". "Nos vamos con esa pena de no haber podido sumar los tres puntos", subrayó el guipuzcoano, que sumó ayer su décimo partido en una temporada en la que busca la renovación como león. Con contrato hasta el próximo 30 de junio, el lateral pone ahora el foco en la "ilusionante" semifinal de Copa ante el Levante, en la cual "ponemos ya los cinco sentidos".

Las mejores imágenes del partido. Fotos: Oskar M. Bernal



Al fin un día de descanso

El Athletic, por otra parte, dio a conocer el domingo el plan de trabajo diseñado en una semana en la que disfrutará de una jornada de descanso el viernes. Los leones, que no descansan desde el 25 de diciembre, tendrán un día de asueto tras recibir el jueves al Levante en una cita en la que Marcelino García Toral volverá a recurrir a su once de gala a la espera de la evolución de Iker Muniain, duda por una lesión muscular de carácter leve.