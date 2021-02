El Athletic genera ilusión en la afición

La afición del Athletic esboza una sonrisa bajo las mascarillas al pensar en la situación que vive su equipo. Con el título de la Supercopa todavía en la memoria reciente, los buenos momentos no paran de sucederse y la victoria de ayer ante el Betis supone otro motivo más de alegría. DEIA sale a la calle a palpar el sentir de la afición y la alegría y la ilusión mandan.

Los seguidores rojiblancos sienten que están ante un año histórico, una temporada en la que todo sale y hasta el sorteo de las semifinales ha resultado beneficioso en opinión de las personas consultadas. La única pena es que la maldita pandemia impide que todo esto se pueda vivir en primera línea, apoyando a los jugadores en los pocos partidos que quedan para rozar la gloria copera.

Las victorias, si son sufridas, acostumbran a saber mejor y el partido ante el Betis multiplicó ese sentir. "Se decidió el resultado en los últimos minutos y luego fueron a penaltis. Lo viví con mucha tensión y al final con la alegría de que pudimos ganar", cuenta Ane Basterretxea. "Lo pasé mal, nos hacen sufrir y nos quitan años de vida. Nunca hay que dejar de confiar en el equipo, pero viendo el partido, pintaba feo. Sin embargo estos siempre luchan", añade Ekaitz Álvarez.

El sorteo ha emparejado al Atlhetic con el Levante. A priori, los rojiblancos esquivan a las dos amenazas más serias, pero Leire Barrondo no se fía: "Me da miedo cualquiera de los que ha llegado. Parece que el Levante no es tanto, pero luego puede ir y eliminarte". Por su parte, Pablo Andrés reconoce que es el rival que prefería entre los posibles: "Las otras dos opciones que eran el Sevilla y el Barcelona, aunque se le ganó en la Supercopa, eran más complicadas. El Levante no es un equipo fácil, pero creo que ha tenido suerte".



La situación sanitaria hace que los aficionados no puedan ser participes desde los estadios y tengan que conformarse con verlo por la televisión. "Es una pena no poder vivir esto y muchas otras cosas más. Vamos camino del año y ya estamos semiacostumbrados. Esta situación es parecida a las demás en las que estamos trabajando", apunta Amaia Urkidi. Aunque ese sentimiento por el Athletic está presente aunque sea desde la distancia y los aficionados tienen claro que vibrarán con su equipo sea en el campo o desde sus casas. "Estoy súper motivado y a ver cuándo nos dejan ir al estadio. Es una pena verlo a través de la pantalla, pero se disfruta igual de la victoria", afirma Óscar Elorza.