Marcelino avisa: "Somos claros favoritos, pero lo difícil es demostrarlo"

Sin tiempo para saborear el triunfo en la Supercopa, el Athletic pone rumbo esta tarde a Ibiza, donde mañana se enfrentará en los dieciseisavos de final de la Copa al mejor equipo de los 102 que integran la Segunda B. Pero no hay excusas para Marcelino García Toral.



"Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para no caer en el error de pensar que somos claros favoritos, que lo somos, pero lo difícil es demostrarlo en el terreno de juego", ha avisado el técnico asturiano antes de dirigir el entrenamiento de este miércoles: "Tenemos que ir con el máximo respeto, con la ambición de ganar, pero sabiendo que vamos a tener un partido muy complicado y para ganar tendremos que rendir a nuestro mejor nivel".



El conjunto ibicenco, que en la anterior ronda goleó al Celta (5-2), juega en Can Misses hierba artificial, una superficie que, a juicio del entrenador rojiblanco, no debe ser impedimento para que sus jugadores demuestren la mayor calidad que atesoran.



