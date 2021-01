"No hay que subirse a la parra", dice Iñigo Martínez

"Tremendo subidón". Así describió Iñigo Martínez en los micrófonos de Onda Vasca el sentir del vestuario del Athletic tras coronarse en la Supercopa. "Se ganó y bien. Con todos los mejores jugadores presentes en el campo. Ver que pudimos plantarles cara y derrotarles quedará en la historia", detalló el central. "Si el equipo aprieta, se pueden hacer cosas", prosiguió.

No obstante, el de Ondarroa quiso lanzar una advertencia. "No hay que subirse a la parra y creernos los reyes del mambo. Los otros equipos también compiten; nadie se queda atrás. Hay que mentalizarse de que podemos jugar con ese ritmo y esa intensidad", comentó Iñigo, quien admitió que Marcelino García Toral "ha caído muy bien en la plantilla". Respecto a la impresión del técnico asturiano tras su llegada, el defensa dijo que "ha alucinado con la plantilla, porque somos una cuadrilla, una familia". Por último, dijo: "Esperemos que no quede todo en esto, que vayamos a más, porque en LaLiga haya que tirar para arriba".