Orgullo y admiración ante la conquista

La tercera Supercopa en la historia del Athletic descansa ya en Bilbao, donde aterrizó el lunes procedente de Sevilla una cuadrilla que ha hecho historia al sumar un nuevo título a las vitrinas del club superando a partido único a Real Madrid y Barcelona. Casi nada. La hazaña, la gesta o como cada uno acierte a calificar el logro consumado en La Cartuja solo puede ser resaltado y valorado como se merece por parte de un entorno impresionado por la demostración de fe y superación exhibida por un revitalizado equipo.

El exrojiblanco Manu Sarabia, ganador de dos ligas (1983 y 1984), una Copa (1984) y la Supercopa de 1984 al cantar bingo en el campeonato doméstico y en el torneo del K.O, destaca que la final contra el Barça fue "emocionante, vibrante, especial y, sobre todo, muy gratificante". "Esta Supercopa, además, ha servido para mandar un mensaje a los que pensaban que no podíamos crecer más y que los jugadores tenían un límite. Hay que ser optimistas y ver que no solo somos un equipo comprometido, sino que también sabemos jugar al fútbol, porque fue muy importante el trabajo sin balón apretando al Barça arriba, pero también el buen manejo de la pelota para hacerles daño", resume asimismo el de Gallarta.

Ismael Urtubi, otro reconocido exleón que comparte palmarés con Sarabia, remarca que la final completada el domingo por los hombres de Marcelino García Toral fue "extraordinaria, de diez, con el Athletic que queremos ver, tirando de verticalidad, profundidad y con una alegría en el juego bien distinta a la que había hace poco". "El equipo ha demostrado que puede competir contra cualquiera", agrega el excentrocampista de Barakaldo, que está deseando ahora que llegue "la final de Copa contra la Real". Endika Guarrotxena, campeón también en 1984 de Supercopa, Liga y una Copa que llevó su nombre como goleador ante el Barça de Diego Maradona, advierte que "cada uno dará a este título la importancia que considere, pero para nosotros es un gran título y más habiendo superado a Real Madrid y Barcelona, que no sea guardaron nada".

"No hay que olvidar tampoco que si se ha ganado esta Supercopa es porque la pasada temporada el Athletic hizo una gran Copa con Garitano y la forma física y de jugar en catorce días no cambia tanto, por lo que el trabajo del cuerpo técnico de Gaizka, además del de Marcelino, se ha visto recompensado", indica el propio Guarrotxena, mientras que otro exrojiblanco con marcado peso en el club bilbaino como Pablo Orbaiz, señala con orgullo y admiración que "el Athletic hizo una gran final, llegó con fuerzas hasta el último minuto de la prórroga y fue capaz de levantar el partido contra un equipo tan potente como el Barça, lo cual no es nada fácil". "El equipo ha hecho dos muy buenos partidos contra dos rivales de muchísima entidad y no sé si llamarlo gesta o no, pero es un título y hay que disfrutarlo", añade el excapitán rojiblanco, que compartió vestuario con otro ilustre como Gaizka Toquero.

El gasteiztarra, goleador sin premio en la final de Copa de 2009 ante el Barcelona de Pep Guardiola, defiende que "el valor que de esta Supercopa es muy grande, porque el equipo también ofreció una versión muy buena contra el Real Madrid y el mérito de este título es enorme y de una dificultad muy grande".

El expresidente José Julián Lertxundi, por su parte, alaba el detalle del club de acordarse de Garitano y admite que "si nos dicen en la previa que íbamos a eliminar a Madrid y Barcelona, pensaríamos que estábamos alucinando, pero han sido dos triunfos maravillosos, trabajados y absolutamente merecidos. Hemos superado las expectativas y la forma de ganar esta Supercopa ha sido brillante".

La afición, exultante



El presidente de la Agrupación de Peñas del Athletic, Aitor Pereira, también muestra su orgullo a DEIA al asegurar que lo vivido la noche del domingo "fue increíble, porque las cosas se complicaron mucho, pero el equipo compitió de maravilla y el Athletic es justísimo campeón al jugar y superar en tres días a dos macroequipos".

"Enhorabuena, Athletic Club. Si tenemos que perder, que sea contra vosotros" Carles Puyol Exjugador del Barcelona "¡Muchas felicidades al Athletic Club por conquistar la tercera Supercopa de España de su historia!" iker casillas Exjugador del Real Madrid "Qué orgulloso estoy. Bizi ametza. Bizi momentua. La Supercopa a casa" mikel san josé Jugador del Birmingham Cityc "Zorionak! Título totalmente merecido! Aupa Athletic txapeldun!" aymeric laporte Jugador del Manchester City "Zorionak Athletic por el título conseguido! ¡Partidazo! ¡A disfrutarlo campeones!" fernando llorente Jugador del Nápoles "Zorionak Athletic. Txapeldunak!" kepa arrizabalaga Jugador del Chelsea "¡Qué emoción! Ser del Athletic es algo impredecible. Un año irregular se convierte en un título. Es lo que tiene ser un grande, que recibes un título de pronto. Eskerrik asko bihotzez Athletic" Lander Otaola Actor "Zorionak, Athletic Club. Campeón de la Supercopa" real sociedad Club de fútbol "Enhorabuena al Athletic Club y a sus aficionados por la merecida conquista de su tercera Supercopa de España. ¡Muchas felicidades! real madrid Club de fútbol

