El proyecto "estratégico" de la grada de animación tendrá que esperar

Se esperaba una Asamblea General Ordinaria complicada y peliaguda para la Junta Directiva liderada por Aitor Elizegi y así fue. Los peores presagios del presidente rojiblanco se hicieron realidad pocos minutos después de las 16.00 horas, momento en el que el secretario Fernando San José procedió a anunciar un sintomático y revelador recuento de votos que dio la espalda al equipo de gobierno de Elizegi, que vio cómo ni siquiera su proyecto estrella relacionado con la nueva grada de animación, una propuesta "estratégica", obtenía el visto bueno de los socios compromisarios. Con 339 votos a favor, 348 en contra, 41 papeletas en blanco y tres nulos para un total de 731 votos emitidos, el proyecto expuesto y defendido a capa y espada por el propio presidente en el tercer punto del orden del día fue fulminado debido a la división generada en la masa social del Athletic.





La Asamblea del Athletic en imágenes. Fotos: Oskar González

el pasado día 14, adelantara los pormenores de un plan que abanderó el máximo mandatario rojiblanco en las últimas elecciones, en las que se comprometió a diseñar una grada de animación que volvió a defender sin éxito en la jornada del domingo destacando la necesidad de recuperar el ambiente de la General del viejo San Mamés y profundizar así "en su memoria". Todo ello, a través de unen launiendo en lasmediante unay cuyos trabajos estaban previstos que dieran comienzo tras la Eurocopa para su





Un operario del club, durante la retransmisión. Foto: Athletic Club

No será así, al menos por el momento, después de que los compromisarios descartasen el domingo dicha vía de actuación, a pesar de que Elizegi apuntara durante su intervención que 1.068 socios habían expresado ya su deseo de formar parte de una nueva grada de animación que deberá esperar. "El proyecto no es el mejor, pero es el de hoy, el de 2020 y el del futuro. Es San Mamés y, probablemente, pueda ayudarnos a recibir a las nuevas generaciones en el estadio en memoria del viejo campo como muchos recordamos aquella grada y aquel empuje", resaltaba asimismo Elizegi antes de conocer el resultado de la votación al respecto y de escuchar la negativa de distintos colectivos a la puesta en marcha de un plan que el presidente recordó que "iniciamos hace veinticuatro meses, no dieciocho".

negativa conjunta



El socio Koldobika Ansoleaga fue el encargado de leer el acuerdo alcanzado de manera conjunta por varios grupos en contra del proyecto. Firmado por Athletic EUP, Athleticen alde bustiko gara, Izoragarriak Taldea, Plataforma de Afectados de Tribuna Norte Baja y otros compromisarios independientes, estos avanzaron su voto negativo a la propuesta de la directiva y pidieron hacer lo mismo al considerar la grada de animación "un proyecto estratégico de futuro, pero entendemos también que su realización no debiera provocar división en la masa social, sino todo lo contrario".

"Por ello, pedimos a esta Junta Directiva que dé un paso atrás para reiniciar este proyecto de manera que todos los socios nos sintamos parte de él. Creemos firmemente que un proyecto de nueva zona de animación debiera consultarse a toda la masa social del club", añadía la nota pidiendo a la directiva rojiblanca "que organice un referéndum en el que todas las personas socias del club puedan opinar sobre la necesidad o no de reorganizar las zonas de animación de San Mamés".

En corto

Defensa acérrima de Garitano

Un ejemplo para Garitano. En cuanto a lo deportivo, el máximo mandatario del Athletic defendió sin paliativos la labor del entrenador de la primera plantilla: "Para mí lo que han hecho en este 2020 esta plantilla y Gaizka Garitano desde luego que es mejorable en lo deportivo, pero no es mejorable en lo humano y en el compromiso con el club". "Por supuesto que podemos poner en duda sus planteamientos deportivos, pero no pondría en duda jamás los valores de este entrenador y de estos capitanes", subrayó Aitor Elizegi, que dijo que es "incierto" que la Junta Directiva se hubiese planteado "cerrar la etapa de Gaizka después del partido ante el Huesca", un choque que el Athletic ganó 2-0.

La apuesta de Berenguer. El presidente también puso en valor la llegada de Álex Berenguer el pasado verano tras la puesta en duda de uno de los intervinientes. "Es una apuesta por un jugador codiciado por el club y está aportando variables a esta plantilla", afirmó.