Raúl García: "Para mejorar hay que reconocer los errores"

Raúl García continúa sin encontrar el gol en el tramo inicial de un curso en el que apenas ha tenido oportunidades para perforar las redes rivales. El navarro, autor de quince tantos en liga la pasada campaña, no atraviesa su mejor momento, si bien es cierto que la ausencia de ocasiones de gol es responsabilidad del colectivo, lejos del nivel esperado y exigible. Consciente de ello se mostró el de Zizur Mayor, que no esquivó la autocrítica. "Siempre digo que para mejorar hay que reconocer los errores y buscar dónde están los fallos. Los que estamos dentro somos los que tenemos que tirar para adelante y hay que reconocer que no estamos como sabemos que podemos estar", confesó sin titubear el 22 del Athletic minutos después de la finalización de un derbi en el que el conjunto bilbaino no remató ni una sola vez entre los tres palos.

Lo hizo el propio Raúl García, cuyo cabezazo en posición forzada lo desvió a córner Fernando Pacheco, quien vivió un plácido encuentro ante un Athletic sin mordiente ofensiva y con mucho trabajo por delante. Los de Gaizka Garitano, penúltimos en la clasificación con tres puntos en cuatro partidos como consecuencia del aplazamiento del encuentro correspondiente a la segunda jornada contra el Barcelona, encaran su segundo parón de liga con la necesidad de mejorar prestaciones. Para lograrlo, Raúl García apela al trabajo, toda vez que "son dos semanas en las que va a haber tiempo para dar muchas vueltas a la cabeza, pero también para trabajar y pensar en el próximo partido".

A la vuelta del parón provocado por los compromisos internacionales, sin ir más lejos, los leones regresarán a San Mamés, donde recibirán a un Levante que cayó derrotado ayer por 0-2 ante el Real Madrid. Después de cuatro derrotas consecutivas en La Catedral, los rojiblancos buscarán volver a la senda de la victoria para espantar fantasmas y escalar posiciones en la tabla.