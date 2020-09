Dani García y Mikel Vesga, una apuesta que no carbura en el Athletic

La norma, no escrita, dice que es mejor no tocar aquello que funciona. Del mismo modo, cuando algo no va bien, no carbura como es debido, la lógica invita a pensar en un cambio. En el Athletic, al menos en el último año, estas dos máximas no siempre se aplican. Gaizka Garitano ha demostrado en numerosas ocasiones cierta tozudez en sus alineaciones y en el estadio de Los Cármenes incidió en algo que los números, fríos pero un fiel reflejo de la realidad, demuestran que no funciona: el doble pivote formado por Dani García y Mikel Vesga.

Al margen del rendimiento que ambos ofrecen de manera individual –no se trata de buscar culpables por la derrota ante el Granada–, las estadísticas demuestran que la dupla no casa bien, o al menos que no es eficaz y que no aporta los réditos deseados. Entre la pasada campaña y el único encuentro disputado de la actual han compartido once inicial en liga en diez ocasiones y en ellos únicamente se computa una victoria, la conseguida ante el Villarreal en la jornada 26 en un choque en el que los bilbainos ofrecieron, además, un buen rendimiento. En los nueve partidos restantes en los que han coincidido en la alineación se contabilizan cinco derrotas y cuatro empates, lo que supone que el conjunto rojiblanco ha obtenido solo siete de esos 30 puntos en juego. Así, con Vesga y Dani compartiendo equipo de inicio el Athletic ha obtenido el 23% de los puntos que se repartían.

Esa apuesta para el centro del campo, que perfectamente podría ser la misma que alinee Garitano en la tercera jornada, cuando visitará al Eibar en Ipurua, tuvo la pasada campaña un 100% de victorias en Copa, competición en la que fueron alineados por el técnico en cuartos de final ante el Barcelona y en el partido de ida de la semifinal frente al Granada. En ambos encuentros el Athletic venció por la mínima (1-0), aunque el gol contra los culés llegó cuando el gasteiztarra ya había sido sustituido.

Si bien esos dos encuentros del torneo del K.O. se disputaron en San Mamés, en liga ese doble pivote fue utilizado por Garitano habitualmente fuera de casa, hecho este que se repitió hasta en siete ocasiones –la octava fue la del pasado sábado–, dejando en solo dos los encuentros en los que Vesga y Dani García compartieron alineación en La Catedral.

Los números del Athletic cuando el técnico apuesta por esa fórmula, que no es la habitual, o al menos no lo fue la temporada pasada, distan mucho de los obtenidos por la pareja que más minutos compartió en el centro del campo: Unai López y el ya citado Dani García. Los dos guipuzcoanos compartieron alineación en 21 partidos –quince en San Mamés y seis fuera– y el balance fue indiscutiblemente mejor que el de la dupla Dani-Vesga. Con Unai compartiendo zona ancha con el de Zumarraga desde el pitido inicial, el Athletic logró once victorias, cinco empates y cinco derrotas. Unos datos que permitieron que el conjunto rojiblanco sumara 38 de los 63 puntos en juego, lo que se traduce en que con ellos se obtuvieron el 60% de los puntos que se repartieron.

Trasladar esa media al total de los encuentros de liga, en la que se disputan 38 jornadas y se reparten 114 puntos, permitiría a cualquier equipo alcanzar los 68 puntos y estar metido de lleno en la pomada por los puestos de Liga de Campeones, con la clasificación para la Europa League garantizada. Por el contrario, la media de los obtenidos con Vesga y Dani se traduciría en unos paupérrimos 26 puntos al término de una liga de 38 encuentros.

Con Beñat Etxebarria y Mikel San José relegados a un segundo plano el curso pasado, sin apenas oportunidades, y desligados ahora del Athletic, Garitano maneja ahora otras alternativas, mucho más jóvenes pero sin la veteranía del vizcaino y el navarro. Sobre la mesa están los nombres de Oihan Sancet, Unai Vencedor y Oier Zarraga. Los dos primeros tuvieron minutos ante el Granada y el último viene de despuntar en la pretemporada. Ahora, con un fin de semana sin partido oficial a la vista, está por ver si Garitano apuesta por dar oportunidades a los jóvenes como alternativa a la pareja que sí funciona, la que conforman Unai López y Dani García, o si por el contrario mantiene la fe en que la dupla Vesga-Dani dé réditos en algún momento. Por el momento, los número dicen que no es así.

