Indignación en el entorno del Athletic por la "chirigota" de la Liga

La guerra abierta entre LaLiga que preside Javier Tebas y la Federación Española de Fútbol (RFEF) que comanda Luis Rubiales dio pie en la noche del miércoles a una situación inverosímil más propia de la ficción que de la realidad. La jueza de Competición, a instancias de la RFEF y atendiendo a una sentencia de lo Mercantil que impide programar partidos de liga en viernes y lunes sin acuerdo previo entre ambos organismos, modificó al filo de la medianoche el día y la hora del primer partido de liga que iba a enfrentar a partir de las 21.00 horas de esta misma noche a Granada y Athletic en Los Cármenes para colocarlo el sábado a las 20.45. Minutos después del anuncio oficial fue LaLiga la que intervino para poner el grito en el cielo, pero acatar el fallo de cara a la jornada inaugural del campeonato y establecer las 18.30 horas del sábado como horario definitivo del choque entre nazaríes y bilbainos.

Con el Alavés-Betis adelantado al domingo al no poder disputarse tampoco el lunes como fue anunciado inicialmente, la indignación se destacó de inmediato en el entorno rojiblanco. Y no solo entre los aficionados. Hombres con imborrable huella en el club como el exrojiblanco Ismael Urtubi, el también exjugador y exentrenador Javier Irureta y el expresidente José Julián Lertxundi comparten que lo ocurrido no se debería consentir. "Es un desastre y una vergüenza", advierte quien ocupara el sillón presidencial del Athletic entre 1990 y 1994. Lertxundi, no en vano, tiene claro que "esto es un partido de fútbol entre la Federación y LaLiga y no sabemos quién es el árbitro, que es quien está haciendo el ridículo, porque alguien, imagino que el Consejo Superior de Deportes, debería intervenir y evitar que un club como el Athletic no sepa a 48 horas de un partido si debe ponerse de viaje o no".

"Esto no ha pasado nunca", resalta el exmandatario rojiblanco, quien incide en que "anda que no han tenido tiempo para hacer consultas y discutir si esta competencia era de unos u otros y no ir en detrimento de la competición, del espectáculo y de los profesionales, que al final son los que tienen que prepararse para afrontar en las mejores condiciones posibles un partido". "Doy por hecho que Aitor Elizegi habrá levantado el teléfono para manifestar su disgusto y su rabia por el retraso del partido sin apenas margen de tiempo. Si lo ha hecho, me parece bien que no lo haga saber públicamente, porque lo importante es hacerlo y a veces conviene actuar por debajo de la mesa", expone Lertxundi, a cuya indignación como exrojiblanco se abraza Urtubi.

El de Barakaldo defiende que "tanto el Granada como el Athletic deberían mandar una queja formal al organismo pertinente, dejando constancia de que la próxima vez que pase algo así tomarán algún tipo de medida, aunque me gustaría saber qué pasaría si los dos clubes dicen ahora que no juegan el partido". "Un retraso así de última hora condiciona la preparación de los jugadores en cuanto a entrenamientos y cargas de trabajo y también influye mentalmente, pero todo esto sucede porque al final parece que no pasa nada y que no se les puede hacer nada a los que mandan", reflexiona Urtubi, que ve conveniente que todos los clubes "unan fuerzas, porque por mucho que manden LaLiga y la Federación, al final los protagonistas de todo esto son los equipos y algo así no recuerdo que me pasara nunca como profesional".

Tampoco lo recuerda Javier Irureta, quien desde su serenidad apunta que "en medio de una situación tan delicada y excepcional en todos los ámbitos, el fútbol va a ser diferente durante un tiempo, pero hay una lucha entre la Federación y LaLiga que no hace bien a nadie, porque a menos de 48 horas no se puede cambiar el día de un partido". "No sé qué haría si estuviera en la piel de Gaizka Garitano, porque seguro que tendría ya todo planificado y preparado y se ha encontrado sin esperarlo en la tesitura de tener que repetir quizás algún entrenamiento para completar la semana", indica asimismo el de Irun, para quien lo ocurrido "es algo perjudicial para todos y esperemos que no vuelva a repetirse algo así para que esto no se convierta en una chirigota".

Entre los aficionados, Tximu Txirapozu, miembro de la Peña Piru Gainza, también opina que lo sucedido es "penoso". "No se puede jugar de esta manera con todo el mundo. Nosotros ahora no viajamos por las circunstancias que hay, pero esto es jugar con los clubes, puesto que el Athletic tendría hecha su reserva, el hotel para el viernes y el desplazamiento pensado y diseñado. No hay derecho a que te cambien un partido así", lanza Txirapozu reflejando una indignación generalizada en el entorno rojiblanco.

Sesión y viaje. El Athletic, como consecuencia del retraso del estreno liguero ante el Granada al día de mañana (18.30 horas), se ha visto obligado a modificar sobre la marcha y sin apenas margen de maniobra el plan de trabajo diseñado inicialmente por Gaizka Garitano. Los leones, que se ejercitaron ayer en sesión vespertina, volverán a trabajar esta tarde a partir de las 16.30 horas en Lezama para viajar posteriormente a Granada. La rueda de prensa telemática de Garitano, que había sido programada para la jornada de ayer a las 17.45 horas, también sufrió una variación y será finalmente esta tarde, a las 15.45 horas, cuando el técnico rojiblanco comparezca ante los medios de comunicación.

