El Athletic comienza con derrota los amistosos de pretemporada

La UD Logroñés ha ganado este sábado por 3-1 al Athletic, en un partido igualado, en el que un gol de penalti de Zelu, una genialidad de Iñaki y un cabezazo de Andy han decantado la balanza hacia el equipo riojano, que puso sobre aviso al cuadro de Gaizka Garitano ante el inicio del nuevo curso.



El partido ha tenido un inicio intenso por parte de ambos equipos; la UD Logroñés ha tomado la iniciativa en el primer minuto con una jugada que ha sorprendido a la defensa del Athletic aunque el linier la ha invalidado por fuera de juego de Zelu.



Rápidamente, el equipo bilbaino ha respondido con dos buenas ocasiones de gol, una detenida por Miño y otra desviada por el palo derecho de la portería riojana.





PARTIDO IGUALADO



SEGUNDA PARTE EN LAS GAUNAS

?? @IkerMuniain10



?? El capitán zurigorri aprovecha un balón suelto en el área rival para empatar el encuentro.



1-1 I #UDLogroñésAthletic #AthleticClub ?? pic.twitter.com/laZ0VcD0i6 — Athletic Club (@AthleticClub) August 29, 2020



Puedes ver aquí el partido completo



Ficha técnica:

El encuentro ha continuado bastante igualado, conEn ese aspecto, el Athletic ha sido el primero en hacerlo pero la UD Logroñés no se ha echado atrás y ha sabido combatir e incluso superar en varios momentos al conjunto vizcaino.La UD Logroñésen muchos momentos de la primera mitad, sobre todo, por la banda de Zelu, el jugador que más peligro ha creado sobre el terreno de juego.El atacante del equipo riojano ha tenido numerosas ocasiones para anotar que han salido desviadas o han sidoaunque finalmente, el jugador blanquirrojo ha tenido su recompensa desde los once metros con un tiro raso por el palo derecho que Unai Simón ha adivinado pero no ha podido detener.Petcoff ha recuperado el balón en el medio campo, ha continuado hasta el borde del área, donde ha asistido a Olaetxea, quien, después de regatear a varios defensas, ha sido derribado en el área.El segundo tiempo ha comenzado con unay con un Athletic con una marcha más que la UD Logroñés, lo que ha provocado que, después de varias ocasiones seguidas del conjunto vasco,tras recoger un rechace en el área blanquirroja.Las continuas embestidas del Athletic han dejado al conjunto dirigido por Sergio Rodríguez en estado de "shock", pero no ha sido hasta el minuto 60, cuando la UD Logroñés ha reaccionado con una jugada, que ha terminado con una buena ocasión para volver a adelantarse en el marcador. El conjunto riojano ha recuperado parte de su juego, ha sabido conservar más la pelota y ha podido rondar más el área rival.En una de estas jugadas,que ha superado a la barrera y ha entrado por la escuadra, haciendo inútil la estirada del portero rival. La alegría blanquirroja no ha terminado ahí, ya que enen el segundo palo, superando de nuevo a Unai Simón y colocando el definitivo 3-1 en el marcador.Miño; Sergio G (David H, Min.57), Gorka (Viguera, Min.80), Iñaki (Víctor M, Min.80), Álex Pérez (Bobadilla, Min.45); Olaetxea (A. Dulce, Min.74), Zelu (Lapeña, Min.67), Errasti (Andy, Min.45), Petcoff (Rubén Martínez, Min.45), Siddiki (Antonio, Min.45), David (Ander Vitoria, Min.45)Unai Simón; Capa (Balenziaga, Min.45), Yeray (De Marcos, Min.45), Paredes (Luengo, Min.45), Lekue (Vencedor, Min.45); Dani García (Zarraga, Min.45), Prados (Muniain, Min.45), Serrano (Kodro, Min.45), Raúl García (Morcillo, Min.45); Vicente (Urain, Min.45), Villalibre (Sillero, Min.45): 1-0, Zelu (Min.35); 1-1, Muniain (Min.54); 2-1, Iñaki (Min.70); 3-1, Andy (Min.81)Miguel Sesma (Colegio Riojano). Ha amonestado con tarjeta amarilla al jugador del Athletic Club, PradosIncidencias: Segundo partido de la pretemporada de la UD Logroñés en el estadio municipal Las Gaunas.