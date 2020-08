Garitano: "Ha sido un buen entrenamiento"

Primer test de pretemporada y primera derrota para el Athletic, incapaz de imponerse en su visita a un recién ascendido a la Liga SmartBank como la Unión Deportiva Logroñés. El 3-1 que registró el marcador al término de los noventa minutos, no obstante, no alteró la visión del encuentro a Gaizka Garitano, quien dio por bueno el desarrollo del choque pese al tropiezo. "Ha sido un buen entrenamiento, un partido con mucho ritmo que nos ha venido bien y en el que no hemos tenido lesiones", valoró en primera instancia el técnico derioztarra en declaraciones concedidas al club rojiblanco, que posó en Logroño con un carrusel de bajas que habilitó el debut con el primer equipo de hasta ocho cachorros.

A dicha circunstancia hizo también referencia Garitano a la hora de hacer una valoración general del envite, un primer amistoso que "hemos jugado con muchos jugadores jóvenes y se ha notado, pero nos ha servido para verlos y ver lo que pueden dar poco a poco". En cuanto al desarrollo de la cita veraniega ante la UD Logroñés, que se impuso en los dos tiempos (1-0 y 2-1) a un Athletic que flojeó en ataque en los primeros 45 minutos y en labores defensivas tras el paso por los vestuarios, el entrenador de Derio admitió que en el primer acto "nos ha costado más, mientras que en el segundo hemos estado mejor, pero no deja de ser un entrenamiento más y a partir de este lunes a seguir trabajando, porque nos quedan dos semanas y a ver si vamos recuperando a la gente que está fuera". Ese es el principal objetivo de Garitano, contar lo antes posible con todos los jugadores en una pretemporada en la que "estamos trabajando duro, lo hicimos por la tarde en la previa de este partido y teníamos previsto que cada jugador jugara 45 minutos al tener mucho trabajo en las piernas".