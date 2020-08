El extraño caso de Ibai Gómez en el Athletic

Poco o nada positivo pudo rescatar Ibai Gómez (Santutxu, 11-XI-1989) del curso 2019-20 en el plano individual. Su impacto sobre el verde, testimonial, chocó de frente con el rol que le animaba a desempeñar su sonado regreso a Bilbao en el mercado invernal del ejercicio anterior. El Athletic, con Rafa Alkorta al frente de una dirección deportiva recién estrenada tras la victoria de Aitor Elizegi en las elecciones a la presidencia del club, vio oportuno abonar cerca de 4 millones de euros al Alavés para hacerse con sus servicios cuando seis meses después quedaba libre. No quisieron esperar tanto tiempo para abordar el fichaje en Ibaigane, convencidos de que el equipo, con la amenaza del descenso sobrevolando San Mamés, necesitaba como agua de mayo a un futbolista que, he aquí la sorpresa, no contó con la confianza de Gaizka Garitano desde que volvió a poner un pie en Lezama. Algo falló en la gestión interna de la operación o, simplemente, fue un movimiento enfocado más a la galería que al terreno de juego, donde pocas noticias ha habido de Ibai desde que abandonó Gasteiz por la puerta grande.

Después de disputar 145 partidos como léon al término de sus seis primeras temporadas en el Athletic, con diecisiete goles en su haber, el de Santutxu encontró en Mendizorrotza la continuidad deseada para adquirir la condición de indiscutible en el cuadro babazorro, donde sumó 92 encuentros oficiales, otras diecisiete dianas y once asistencias en dos temporadas y media. Unos números más que decentes que contrastan y de qué manera con la hoja de servicios firmada en su último año y medio como rojiblanco, participando en 31 partidos con solo quince titularidades de por medio y un único gol marcado. Lo logró ante el Intercity de Tercera División en la primera ronda de la última edición de una Copa en la que repitió titularidad contra el Sestao River. En solo seis jornadas ligueras consiguió también partir de inicio el vizcaino, el decimoquinto jugador del plantel bilbaino en cuanto a minutos se refiere en la campaña 2019-20 con un total de 872.

El dato refleja la escasa confianza de Garitano en Ibai, quien vio frustrada su posible salida al Espanyol en el último mercado invernal. No recibió el Athletic la oferta deseada por parte del club catalán y permaneció en Bilbao el de Santutxu, quien había confesado poco antes, en pleno enero, que "no he jugado mucho y no puedo estar contento". Su trabajo en el día a día no le sirvió para tener más minutos en los meses posteriores, ni a la vuelta del parón provocado por el coronavirus. Mas allá de la sobrecarga muscular que sufrió el 22 de junio, su papel en el equipo volvió a ser del todo secundario, hasta el punto de saltar al césped en tres de las once últimas jornadas con una doble puesta en escena intrascendente a partir del minuto 78 y una tercera en el 71, con el marcador reflejando ya un 3-0 en contra en el cierre del campeonato ante el Granada.

mensaje enigmático



Minutos después de concluir dicho encuentro, Ibai, sin peso alguno durante el curso, se dio una vuelta por las redes sociales para lanzar un mensaje con innegable calado: "Vete a la cama cada noche con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo que está en tus manos para sacar lo mejor de ti mismo, que no se te pueda reprochar nada, y que nada ni nadie te impida sonreír y ser feliz". No terminó ahí su reflexión, pues agradeció sentirse acompañado en una "temporada negativa" y en un "sinfín de horas y horas de trabajo aguantando y compartiendo conmigo esa frustración de saber que lo que más me gusta nunca iba a llegar". Así se sintió Ibai a la espera de intentar reivindicarse en un nuevo ejercicio en el que arrancará de cero, siempre cuando el Athletic no reciba una suculenta oferta que le anime a cambiar de aires, dado que Alkorta no quiso negar la pasada semana en rueda de prensa que el de Santutxu haya pedido al club escuchar ofertas por él, por lo que no se puede desligar su nombre de un mercado que se abre hoy.

En lezama

Primeros test de pretemporada

Athletic-Alavés. Los leones se medirán al Alavés el miércoles 2 de septiembre a las 11.00 horas en Lezama. El amistoso ante el conjunto babazorro, que tendrá lugar diez días antes de que comience la liga 2020-21, es el primero que ha confirmado el club rojiblanco de cara a una pretemporada cuyos entrenamientos arrancarán el jueves de la próxima semana en la factoría bilbaina, donde se desarrollará la puesta a punto de los hombres de Gaizka Garitano.

El femenino, ante el Atlético. Tras la suspensión del partido de preparación del pasado sábado ante el EDF Logroño, el Atlético ejercerá como primer rival veraniego de las leonas. El encuentro se celebrará a puerta cerrada este sábado, a las 18.00 horas, en Lezama, donde asomará un rival de campanillas que prepara el choque de cuartos de final de la Women's Champions League que tiene pendiente ante el Barcelona en San Mamés el día 21.