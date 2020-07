Garitano: "Estamos jodidos, pero intentaremos ganar"

El Athletic echó por tierra sus aspiraciones europeas con la pasada derrota ante el Leganés. Sin embargo, en el nuevo fútbol la rueda no para y, por eso, los rojiblancos tienen esta noche (21.00 horas) ante el Granada la oportunidad de terminar la temporada con una victoria. "Lógicamente estamos jodidos después de perder, pero hay un último partido así que es cuestión de volver a animarnos para viajar y jugar en Granada como hemos competido el resto del año. Intentar ganar y acabar la liga con las mejores sensaciones", explicó Gaizka Garitano. Para ello, el técnico deriotarra quiso apelar a la profesionalidad de su plantilla y recordó que, aunque los leones ya no tengan opciones de clasificarse para la Europa League, a diferencia de su rival, "no es lo mismo quedar el octavo que el undécimo": "Nosotros también nos jugamos mucho. Hay un montón de dinero de diferencia entre una posición y otra. Además, también nos jugamos el orgullo, el quedar bien, así que jugaremos con toda la profesionalidad que exige esta camiseta e iremos a ganar como lo hemos hecho en todos los partidos esta temporada".

Así, Garitano admitió que prepara este encuentro como cualquier otro y anunció cambios en el once inicial. Rotaciones que ha ido encadenando desde el regreso del fútbol: "Siempre intentamos sacar el mejor equipo para ganar el partido y esta vez no va a ser diferente. En el partido anterior hicimos cambios en la alineación para dar frescura y ahora también lo haremos. Seguro que habrá cinco o seis cambios". Con todo, el técnico rojiblanco dijo que estas sustituciones no restarán competitividad a un Athletic que, reiteró, irá al Nuevo Estadio de Los Cármenes a llevarse los tres puntos. "La idea es sacar el mejor equipo posible para ganar. Queremos acabar la liga ganando. Si ante el Granada nos jugáramos entrar en la Europa League seguramente sacaríamos el mismo equipo. En ese aspecto no va a cambiar nada".

Sin embargo, el encuentro ante el Leganés sigue coleando en un vestuario tocado tras ese tropiezo y Garitano tampoco lo ocultó: "Queríamos culminar una buena temporada con el acceso a Europa pero no ha podido ser. Siempre hay un equipo enfrente que también juega y que, además, se jugaba muchas cosas. Además, nos quedamos con diez jugadores en el primer tiempo y prácticamente jugamos con uno menos todo el partido. Eso es mucha desventaja. Hasta el minuto 80 estuvimos vivos y con opciones de ganar, pero esa desgraciada jugada condicionó mucho el partido". Asimismo, el técnico rojiblanco reconoció que la gesta de clasificarse para Europa, el objetivo que se puso el equipo durante el confinamiento, era muy complicada: "Teníamos que ganar muchos partidos de los últimos once y teníamos un calendario difícil. No ha podido ser".

Ezkieta, a dos bandas La expulsión de Unai Simón hace que Garitano tenga que tirar de Jokin Ezkieta para completar la convocatoria ante el Granada. El guardameta, sin embargo, se encuentra en Algeciras con un Bilbao Athletic que jugó ante el Badajoz el play-off de ascenso a Segunda: "Jokin jugará con el filial y después vendrá con nosotros".