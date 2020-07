Garitano: "El Athletic se juega mucho económicamente porque no es lo mismo quedar el ocho que el once"

El entrenador del Athletic, Gaizka Gartitano, avanzó para el choque de este domingo ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes, a donde su equipo llegará ya sin opciones europeas, "cinco o seis cambios" en la alineación "para dar frescura, pero siempre con la idea de ganar" el partido.



"Estamos siempre intentado sacar el mejor equipo para ganar y mañana no será diferente. Habrá cinco o seis cambios para dar frescura, pero siempre con la idea de ganar el partido", adelantó respecto al once en la rueda de prensa telemática previa al partido.



Garitano subrayó la intención de finalizar el curso logrando una victoria. "Mañana tenemos que acabar la temporada ganando. Da igual. Si nos jugáramos entrar en la UEFA, sacaríamos el mismo equipo. En ese aspecto no va a cambiar nada", aseguró.









OBJETIVO ECONÓMICO



DERROTA ANTE EL LEGANÉS

En ese sentido, recordó que lo importante en lo económico del encuentro de Granada. "Mañana el club se juega mucho económicamente porqueLa profesionalidad obliga a intentar acabar bien. Jugaremos para ganar como la mayoría de los partidos", ahondó cuando se le apuntó la posibilidad de no contar con un Iñaki Williams muy bajo tras el confinamiento Garitano asumió el desánimo en el que cayó el equipo rojiblanco tras perder todas sus opciones europea el jueves cayendo en San Mamés ante el Leganés en un partido que jugó en inferioridad desde el minuto 22 por expulsión del meta Unai Simón.porque hay partido mañana. Desanimarte y volver a animarte es parte de la vida y del fútbol. Hoy ya estamos animados a viajar, jugar en Granada, competir e intentar ganar y acabar las mejores sensaciones LaLiga. De esto va el fútbol", reflexionó.". "Vamos a tener un buen equipo enfrente y tenemos que jugar con toda la profesionalidad que exige la camiseta que llevamos", reparó.Respecto a la dolorosa derrota del jueves, dijo que. "Nos quedamos con diez en el primer tiempo y es mucha desventaja. Hasta minuto 80 estuvimos vivos y al final no pudo ser. La jugada desgraciada condicionó el partido, es parte del fútbol. Teníamos que ganar muchos partidos, un calendario difícil y no hemos podido culminar lo que hubiera sido una gran temporada", lamentó.Por lo demás, aseguró que el domingo seráen la capital nazarí a pesar de que el meta navarro juega esta tarde con el Bilbao Athletic el primer partido de la Fase de Ascenso a Segunda División frente al Badajoz en Algeciras.