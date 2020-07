Yeray, Yuri y Capa entran en una lista de 24

Gaizka Garitano ha incluido a los tres jugadores que tiene aquejados de problemas musculares, Yeray Álvarez, Yuri Berchiche y Ander Capa, en la lista de 24 futbolistas que ha convocado para el partido de este jueves ante el Leganés en San Mamés (21.00 horas).





SQUAD LIST I Gaizka Garitano calls 2?4? players for tomorrow's match against @CDLeganes_en at San Mamés.#AthleticLeganés #AthleticClub ?? pic.twitter.com/8pR9lM0q72