Garitano: "Me gusta el VAR, hoy no puedo decir lo contrario"

Gaizka Garitano ha evitado hablar sobre la polémica que ha rodeado al encuentro entre el Athletic y el Real Madrid. El técnico se ha mantenido en su línea, sin alzar la voz, aunque sin llegar a decirlo ha dejado caer que no ha entendido el motivo por el cual el colegiado Hernández Hernández no ha ido a revisar la jugada del pisotón de Sergio Ramos a Raúl García y sí ha visualizado el de Dani García a Marcelo. "Ya sabéis que no hablo de los árbitros. Ha sido un partido muy igualado que se iba a decidir por algún detalle y ha sido el penalti", ha apuntado el entrenador. Aunque ha admitido que el VAR tiene "mucho que mejorar", ha recordado lo que siempre dice: "El VAR ayuda más de lo que perjudica. Me gusta, hoy no puedo decir lo contrario".

Cuestionado acerca de su impresión del partido, Garitano ha reconocido que si bien el Madrid "ha estado mejor en los primeros 10 o 15 minutos", el Athletic ha sido mejor "en la media hora final de la primera parte". "En la segunda mitad no estaba pasando nada en las áreas, el partido estaba muy igualado, sin ocasiones suyas ni nuestras. El trámite ha sido bastante parejo, pero se ha decantado con el penalti".

Por último, el técnico se ha referido a las aspiraciones europeas de su equipo ahora que únicamente restan cuatro partidos por disputarse: "No hace falta hacer muchas cuentas. Tenemos que sumar de tres en tres y sacar muchos puntos".