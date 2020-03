Y en medio de la euforia, la liga

Bilbao – Después de hacer noche en Granada, donde a buen seguro que los integrantes de la primera plantilla del Athletic celebró en familia la clasificación para la final de La Cartuja, la expedición rojiblanca aterrizó a mediodía en el aeropuerto de Bilbao. La intempestiva mañana con la que amaneció Bizkaia no fue impedimento para que un nutrido grupo de aficionados recibiera a sus jugadores, primero nada más viajar del avión, y después en las instalaciones de Lezama, donde Gaizka Garitano programó una sesión de recuperación para los titulares ante el Granada. Entre ellos Yuri Berchiche, el héroe de los leones en esta edición de la Copa, que fue el jugador que más muestras de cariño recibió en la factoría rojiblanca. Los gritos y aplausos del público para agradecer el pase para el histórico derbi del próximo 18 de abril fueron recibidos con cariño por los protagonistas, que no tienen tiempo para el descanso.

Hoy, a partir de las 11.30 horas y a puerta cerrada, Garitano afrontará la última sesión antes de poner rumbo en autobús a Valladolid, donde mañana se medirá al conjunto blanquivioleta a la hora de comer. Con 34 puntos y en décima posición, el conjunto bilbaino se encuentra a nueve puntos del sexto clasificado, puesto que ocupa la Real Sociedad y que otorga el último billete continental. Es cierto que si los pupilos de Garitano levantan el título copero se garantizan estar el próximo curso en la Europa League, pero deben agotar sus bazas en la competición de la regularidad. Para ello, a mes y medio vista de la cita en La Cartuja, el calendario se presenta con cinco paradas muy exigentes para los bilbainos.

En Pucela, el Athletic se encontrará con un equipo que busca escapar de la quema, por lo que la presión está asegurada. Y las rotaciones, porque, a las obligadas bajas por sanción de Ander Capa y Unai Núñez, se espera el regreso al once de Dani García tras su ausencia en Los Cármenes. Jugadores como Iñaki Williams, Raúl García y Yuri, con mucha carga en sus piernas, es probable que tengan algo de descanso. Pero después de la visita al José Zorrilla, donde se espera una nutrida representación en las gradas de athleticzales, el Athletic afrontará unos compromisos muy exigentes. No habrá mucho tiempo de pensar en el 18 de abril ni de dejarse llevar. El Atlético de Madrid, que pelea por los puestos Champions, comparecerá en La Catedral el día 15, con lo que ello supone; a la semana siguiente tocará derbi en Ipurua ante un Eibar que está cerca del descenso; luego, después del parón por las selecciones, el Betis se desplazará a Bilbao a comienzos de abril antes de que los leones, en plena Semana Santa y a siete días vista de la final de Copa, comparezcan en el Camp Nou. No hay mucho tiempo para la euforia, al menos de momento.

Partidos hasta el final

Valladolid-AthleticMañana, 14.00h.

Athletic-Atlético15 de marzo, 16.00h.

Eibar-Athletic21 de marzo, 21.00h.

Athletic-BetisPor definir

Barcelona-AthleticPor definir