El derbi más especial

Exjugadores del Athletic y de la Real Sociedad, hambrientos de una final sin igual, hincan el diente con DEIA a la histórica cita copera que medirá a ambos equipos el próximo 18 de abril en La Cartuja

UN derbi con la Copa en juego. Nadie da más. La cita del próximo 18 de abril en La Cartuja será especial, única, y tanto Athletic como Real Sociedad son conscientes de ello. También quienes nunca tuvieron la oportunidad de ganar un título copero imponiéndose al vecino en la gran final, algo que no pudieron hacer los exrojiblancos Carlos Ruiz (Bilbao, 7-VI-1948), Endika Guarrotxena (Bilbao, 26-X-1961) y Gaizka Toquero (Gasteiz, 9-VIII-1984), sabedores los tres del significado de marcar en una final de Copa, ni los extxuri-urdines Alberto Gorriz (Irun, 16-II-1958) y Roberto López Ufarte (Fez, Marruecos, 19-IV-1958), goleador también en la segunda y última final del torneo del K.O. en la que los donostiarras cantaron bingo con Gorriz también sobre el césped de La Romareda un lejano 27 de junio de 1987, cuando los guipuzcoanos vencieron en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid.

Más tiempo ha pasado desde que Endika firmó el tanto con el que los leones superaron al Barcelona y sumaron así el vigésimo cuarto título copero del club bilbaino el 5 de mayo de 1984 en un abarrotado Santiago Bernabéu, por lo que pasado, presente y futuro se entremezclan al hincar el diente a una nueva final con inédito derbi de por medio que los cinco citados exfutbolistas no dudan en aplaudir por su significado. En ello hace hincapié Carlos Ruiz, el último pichichi rojiblanco en liga, al destacar que "estamos en un mundo muy globalizado, con muchos equipos en los que al mirar sus alineaciones ves un noventa por ciento de jugadores extranjeros, por lo que vernos ahí da sentido a lo que hacemos y tener enfrente a la Real es ya la monda, lo cual me gusta, porque son primos hermanos y se va a quedar todo en casa". "Los dos equipos se han ganado estar en la final y uno de los dos caerá derrotado, pero eso es algo que todo el mundo tiene que tener asimilado al ser deporte y tener que haber siempre alguien que gane y alguien que pierda", agrega el exdelantero vizcaino.

"A mí también me hubiera gustado jugar una final contra la Real, pero ya pude jugar otras dos y ganar la del Castellón, con una celebración posterior que es imposible olvidar, así que ojalá sea esta la ocasión para poder vivir algo parecido a cuando se sacó también la gabarra", apunta Carlos, a cuyo deseo se abraza con fuerza Endika Guarrotxena, quien señala en torno a la gran final que "si se organiza bien puede ser todo muy bonito, puede haber un ambiente de mucha cordialidad y que después gane el que mejor juegue". "La Real tiene claro cómo jugar, cuenta con buenos futbolistas, un buen entrenador y será difícil para el Athletic, pero en una final las opciones siempre están al cincuenta por ciento y queda todavía más de un mes para el partido, por lo que sería aventurarnos dar un favorito ahora", añade en términos estrictamente futbolísticos el bilbaino, que tiene claro quién le gustaría que le sucediera como goleador clave en una final con sabor rojiblanco: "Ya es hora de que tenga un relevo, porque han pasado 36 años y alguien igual me toma por loco, pero me gustaría que fuese San José, porque además de buen futbolista es una persona interesante, comprometida y creo que se lo merece".

"En el partido de Granada, en el minuto 75, llegué a ver fuera al equipo, porque no se llegaba nada arriba y el resultado era ya de 2-0, pero se está dando todo para que el Athletic gane esta Copa tras haberse visto fuera en casi todas las eliminatorias", expone por su parte Gaizka Toquero, quien resalta que la final vasca "para otros no lo será, pero para los que somos euskaldunes es preciosa e histórica al no haberse dado nunca". "A día de hoy llega mejor la Real, pero esa experiencia que tiene el Athletic después de haber jugado ya otras finales es un punto a favor, aunque a ver cómo llegan también físicamente los dos equipos, porque falta algo más de un mes todavía", analiza el gasteiztarra, el último león en poner por delante al conjunto rojiblanco en una final copera: "Ojalá lo pueda hacer otro ahora y que esta vez sirva para ganar, porque también logró marcar Williams contra el Barça en 2015, pero el equipo iba perdiendo ya 0-3".

EL BANDO TXURI-URDIN Felices también con tener al Athletic como rival en la final y con la firme esperanza de que sea la Real quien se lleve el gato al agua se muestran Gorriz y López Ufarte, quien subraya que el cuadro donostiarra "ha estado fantástico no solo en Copa, sino también en liga y es el equipo que está seduciendo a mucha gente con jugadores jóvenes y con un futuro prometedor". "En las finales no hay favoritos y el Athletic quizás tenga más experiencia, pero a la Real no le asusta nada y la veo un pelín por encima, aunque veo el partido muy equilibrado a priori con dos estilos diferentes", añade el exatacante txuri-urdin, quien asegura, además, que "a todos nos apetecía esta final y el ambiente en Sevilla va a ser extraordinario".

Gorriz, mientras tanto, declara que "el tiempo pasa muy rápido, pero lo piensas y se hace duro darte cuenta de que llevábamos la friolera de 32 años sin poder disfrutar de esto. Ha sido el momento, ha llegado la oportunidad y la Real ha estado brillante en esta Copa que todos afrontamos con muchas ganas e ilusión de poder ganar". "Nosotros jugamos muchos derbis importantes en nuestra época, pero no tuvimos la opción de ganarla contra el eterno rival y tiene que ser la repera", advierte el propio Gorriz respecto a la final más bonita posible.

Carlos Ruiz, Endika Guarrotxena y Gaizka Toquero dejaron su sello en las finales de Copa al ser capaces de marcar en ellas