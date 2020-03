Iñigo Martínez: "El físico no nos pasará factura el jueves"

Iñigo Martínez, titular de nuevo en el centro de una defensa que consiguió secar a un Villarreal que acumulaba veinte salidas ligueras consecutivas viendo portería, destacó en la zona mixta de San Mamés que el triunfo firmado ante el conjunto castellonense era necesario para "calmarnos todos un poco". "Nos cuesta dejar zanjados los partidos y ellos se volcaron con todo, pero el equipo saltó al campo a ganar, cambiamos el sistema para presionarles arriba y con mucho sufrimiento hemos conseguido esa victoria que necesitábamos para que nos diese también ese impulso de cara al siguiente partido", manifestó el central ondarrutarra, quien aseguró en relación al apartado físico que "llevamos un tiempo jugando prácticamente los mismos y nos estamos encontrando bien, así que no nos pasará factura el jueves al ser además un partido especial y único para pasar a la final de Copa".

"El míster decidirá por qué sistema apuesta, pero iremos a ganar el partido", agregó Iñigo Martínez, quien reconoció que el partido de su vida será "si ganamos y llegamos a la final", la cual se perdería en caso de ver una tarjeta amarilla el jueves: "Sé lo que tengo que hacer y habrá que evitar, sobre todo, las faltas tontas, porque sería muy duro pasar y no poder jugar la final después de haber jugado todos los partidos en Copa, pero no deberíamos centrarnos en eso, porque lo importante es llegar a la final y todo lo demás es secundario".

SU FRASE SOBRE LA GABARRA El defensa vizcaino, consciente también de que si el Granada consigue marcar primero el jueves "se van a venir arriba y ahí se nos complicaría el partido", fue cuestionado por su controvertida frase en la gala DEIA Kirol Sariak, donde aseguró en tono jocoso que "la ilusión es montarnos todos en la gabarra y sin frenos hasta La Concha". Ayer, al hincar el diente a sus propias declaraciones, el de Ondarroa afirmó que "hay que tener un poco de humor en esta vida y no tomarlo todo a pecho. Yo me reí cuando salió en Anoeta una rata y todos se reían. Sí que es verdad que el momento igual no era el adecuado y pedí disculpas a través de las redes sociales, pero tengo mucha admiración y gente a la que quiero allí y mis palabras hacia ellos nunca van en mal sentido".