Los líderes de la UE avalan este jueves el estatus de candidato para Ucrania

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea darán este jueves en Bruselas su visto bueno formal a otorgar a Ucrania el estatus de candidato a la adhesión a la UE, si bien dejarán claro que los siguientes pasos para completar el proceso de entrada al club comunitario dependerán de los "propios méritos" del país en el cumplimiento de las reformas que Bruselas "asume" que Kiev completará antes de contemplar la apertura de negociaciones.





