Los 27 rechazan la adhesión de Ucrania a la UE con carácter de urgencia

Los líderes de la Unión Europea han reconocido este viernes las aspiraciones de Ucrania de entrar en el bloque comunitario y han subrayado que es parte de la "familia europea", prometiendo reforzar la relación con Kiev de forma inmediata.



Después de un debate de cinco horas en el marco de la cumbre informal celebrada en Versalles, Francia, los dirigentes europeos han mandado una señal de apoyo a Kiev en plena guerra con Rusia al señalar que, "sin demora", el bloque fortalecerá "aún más los lazos y profundizará la asociación para ayudar a Ucrania a seguir su camino europeo".



"Ucrania pertenece a nuestra familia europea", reza la declaración acordada por los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, en un gesto de respaldo al paso dado por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que solicitó formalmente la adhesión la semana pasada.





