Bruselas pide "prepararse para lo peor" con la variante ómicron

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido "prepararse para lo peor" por la aparición de la variante ómicron del coronavirus detectada en Sudáfrica y varios países europeos.



"Nos tomamos muy en serio esta variante ómicron y sabemos que estamos en una carrera contra el tiempo", ha afirmado Von der Leyen durante su visita a Letonia.



Von der Leyen ha subrayado que no se sabe todo de la nueva variante y que los científicos y farmacéuticas necesitan entre dos y tres semanas para conseguir una perspectiva completa de la fuerza de la ómicron.





We take the #Omicron variant very seriously. While scientists analyse it in detail, it is important to remain vigilant and to protect ourselves.



Get vaccinated, if not done yet, and take your booster as soon as possible. pic.twitter.com/AUcLRB5Ho1