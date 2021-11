Berlusconi reaparece vacunándose y se habla de carrera a la presidencia

El exmandatario y empresario italiano Silvio Berlusconi, de 85 años, publicó hoy un vídeo en las redes sociales mientras se vacuna con la dosis de refuerzo contra el coronavirus, mientras la prensa italiana asegura que se está preparando para presentarse como candidato para ser el próximo presidente de la República.



"Las vacunas son el instrumento que tenemos para derrotar la covid y limitar sus efectos sobre la salud y la economía. Tenemos que evitar nuevos lutos y cierres. Toca a vosotros: quien no se ha vacunado, que lo haga lo antes posible y quien pueda hacerlo que reserve la tercera dosis", escribió Berlusconi en las redes sociales junto con un vídeo en el que se ve cómo le vacunan y hace la señal de victoria.



Para Berlusconi, que contrajo el virus en septiembre de 2020, se trata de la segunda inoculación, pues como contagiado solo necesitó una dosis para la inmunización.





I vaccini sono lo strumento che abbiamo per sconfiggere il Covid e limitare i suoi effetti sulla salute e sull'economia. Dobbiamo evitare nuovi lutti e lockdown. Tocca a voi: chi non si è ancora vaccinato lo faccia senza al più presto, chi può farlo si prenoti per la terza dose. pic.twitter.com/ADbwDGsCTM