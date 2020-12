Arantxa Tapia: "El acuerdo del Brexit evita el caos y el descontrol"

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha calificado de "buena noticia" el pacto post Brexit alcanzado este jueves entre la UE y Reino Unido porque "evita, al menos, el caos y el descontrol que se hubiera podido dar" sin un acuerdo.

Además, ha advertido de los "graves perjuicios económicos y sociales que conllevará "a las dos partes" y ha reafirmado el "europeísmo" del Gobierno vasco y Euskadi, porque "la solución a muchos de sus problemas es más Europa".

Tras conocerse el acuerdo, Arantxa Tapia ha afirmado que "el que finalmente se haya llegado a un acuerdo para encauzar el Brexit es una buena noticia" y "así hay que valorarlo, necesariamente".

"Este acuerdo de mínimos evita, al menos, el caos y el descontrol que hubiera supuesto el llegar a 2021 sin ningún tipo de pacto", ha defendido en un comunicado.



"GRAVES PERJUICIOS"

No obstante, ha recordado que el Brexit "es una realidad que ya ha sucedido y que no tiene marcha atrás". "A partir del 1 de enero, el Reino Unido no forma parte de la Unión Europea y esto, aun con este acuerdo de mínimos, va a causar graves perjuicios económicos y sociales a las dos partes, pero sobre todo al propio Reino Unido", ha añadido.

Por ello, ha reafirmado el "europeísmo" del Gobierno vasco y Euskadi, porque "la solución" a muchos de sus problemas "es más Europa". "Es necesario reforzar la unidad de acción y la coordinación de las políticas de la Unión Europea y de sus estados miembros", ha afirmado.

También ha manifestado el "compromiso firme" del Ejecutivo autónomo de "seguir trabajando junto a las empresas vascas en este tiempo de transición para ayudarlas y acompañarlas en la adaptación a los escenarios económicos y normativos de la nueva realidad post-Brexit", así como al "aprovechamiento de las oportunidades que este nuevo marco de relaciones pueda ofrecer".