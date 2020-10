La UE sanciona a Bielorrusia por reprimir a la oposición

Los líderes de la Unión Europea acordaron este jueves sancionar a Bielorrusia por reprimir a la oposición democrática y elevar el tono contra Turquía por las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo Oriental, dos escenarios diplomáticos cruzados que amenazaban con impedir sendos acuerdos.



Aunque había consenso político para castigar a la Bielorrusia que preside Alexandr Lukashenko, acusado de fraude electoral, dos socios comunitarios, Chipre y Grecia exigían la misma determinación contra la Turquía que preside Recep Tayyip Erdogan y amenazaban con bloquear sendos acuerdos ya que las decisiones de política exterior de la UE requieren unanimidad.



Finalmente, tras unas nueve horas de negociación, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, explicó en rueda de prensa que los Veintisiete encontraron una fórmula mixta que incluye sanciones contra "unas cuarenta personas" a las que la UE responsabiliza de la violencia en Bielorrusia, pero no al propio Lukashenko, y una "doble estrategia" de palo y zanahoria con Ankara.





