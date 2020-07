Lagarde asegura que la UE da un paso al frente cuando más se necesita

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha felicitado a los líderes europeos por el acuerdo alcanzado sobre el fondo de recuperación, subrayando que la UE ha dado un paso al frente cuando más se necesita en ayuda de los ciudadanos europeos.



"El acuerdo de hoy del Consejo de Europa muestra que, cuando más se necesita, la UE da un paso al frente y se une para ayudar a los ciudadanos de Europa", ha afirmado Lagarde a través de su cuenta oficial en Twitter, donde ha querido agradecer los esfuerzos de los líderes europeos para alcanzar un pacto.



"Gracias por su resistencia y acción decidida en los últimos días. Solo podemos luchar contra las consecuencias económicas de la Covid-19 trabajando juntos", ha señalado.



La presidenta del BCE había insistido en los últimos días en la importancia de alcanzar con rapidez un acuerdo ambicioso sobre el plan de apoyo a la recuperación de la región y enviar una señal poderosa a los ciudadanos europeos, a los mercados y al mundo "de que hay un grado de consenso y determinación para invertir juntos, recuperarnos juntos y de apoyarnos mutuamente".





Thank you for your resilience and determined action over the last days. We can only fight the economic consequences of COVID-19 by working together.



Today's agreement by @EUCouncil shows that when most needed, the EU steps up and comes together to help the people of Europe. https://t.co/i8PQY8vaVN