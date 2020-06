La UE ultima su lista de viajes de países terceros vetados por el covid

La Unión Europea se prepara para abrir sus fronteras externas el 1 de julio tras más de tres meses selladas. Pero no a todos. Bruselas recomendó a las capitales crear una lista de países seguros.

Los 27 embajadores no llegaron a ningún acuerdo ayer para consensuar qué países terceros pueden acceder de nuevo al bloque comunitario. El New York Times avanza que Estados Unidos, Rusia y Brasil quedarían fuera por su situación epidemiológica.

Tres meses y medio después de estar cerrada al mundo para viajes no esenciales, la Unión Europea quiere abrir sus fronteras externas de forma progresiva y segura.

La Comisión Europea recomendó hace unos días a los Estados miembros que eliminasen las fronteras de Schengen el 30 de junio como muy tarde para comenzar su apertura exterior el 1 de julio. La idea es tener el área de libre circulación funcionando a pleno pulmón antes de dar un paso más con países terceros.

Aunque la gestión fronteriza es una competencia exclusivamente nacional, Bruselas pidió a los Veintisiete que consensuasen una lista inicial con un determinado número de países terceros. La selección debería diseñarse en base a tres criterios: los países deben contar con una situación epidemiológica similar o mejor a la UE a pesar de que a veces es difícil tener la estadística, asegurar las medidas de contención en los viajes y bajo un principio de reciprocidad.

Los 27 embajadores se dieron cita ayer en la capital comunitaria para diseñar esta lista, que entraña desafíos económicos y políticos además de divisiones entre las capitales. Pero el encuentro concluyó sin acuerdo y volverán a intentarlo mañana. El periódico The New York Times avanza que en un borrador al que ha tenido acceso, la UE dejaría fuera a Estados Unidos, Rusia o Brasil por su alto número de casos de coronavirus y por considerar que no tienen –todavía– la situación bajo control. Cree que permitir los viajes extracomunitarios con estos países entraña "demasiados riesgos".

Una de las claves de la elección es el principio de reciprocidad. Otro factor de relieve para el veto a viajeros de Estados Unidos. Cuando Europa se perfilaba como uno de los epicentros de la pandemia, Washington canceló los vuelos desde y con destino al Viejo Continente. Lo hizo sin previo aviso y la restricción se encuentra todavía vigente. Sin embargo, el precio político a pagar por este ojo por ojo suscita dudas en Bruselas.

Quienes sí estarían en la lista autorizada a viajar a suelo comunitario es China, a pesar de que en los últimos días había detectado rebrotes puntuales, Cuba y Vietnam. También los Balcanes Occidentales, como ha pedido la Comisión Europea alegando a su cercanía y su buena situación epidemiológica.

el peso del turismo La presión para abrir las fronteras procede sobre todo de países turísticos, como el caso de Grecia. Atenas, que ha elaborado su propia lista con una treintena de países que considera seguros, no quiere prescindir de grandes mercados como el ruso .

Otros países, en cambio, están abriendo sus fronteras con la máxima precaución, como Dinamarca, que hasta el próximo día 27 permite solo la entrada a ciudadanos de Alemania, Noruega e Islandia.