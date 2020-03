“Es alucinante, estoy helada”

EL machismo sigue presente. Sigue cobrándose vidas a diestro y siniestro. Para los vecinos de Sanfuentes no será fácil olvidar el día de ayer. Muchos de ellos conocieron la trágica noticia tras observar a una decena de periodistas plantados tras el cordón policial en el inicio de la avenida de los Chopos de Abanto Zierbena.

"Es alucinante. Me he quedado helada. No entiendo cómo siguen pasando estas cosas, de verdad", dijo indignada una vecina del barrio donde ocurrió el suceso. A una pareja le pilló por sorpresa todo lo ocurrido. "¿Pero qué ha pasado?", preguntaron. Tras conocer lo ocurrido no pudieron disimular la tristeza en sus rostros. "Llevamos muchos años viviendo aquí. Veníamos a coger el coche para ir Bilbao y nos hemos encontrado con todo esto. De hecho, el coche está aparcado dentro del cordón policial. Espero que al menos nos dejen sacarlo", indicó.

A primera hora de la tarde de ayer el barrio abantoarra estaba muy tranquilo y, tal y como indicaron algunos vecinos, es así a diario. "Esta zona siempre está muy tranquila y siempre hay mucha paz, con sus casitas y su campo. Aquí nunca pasa nada así. Solamente, de vez en cuando, entran a robar a alguna de las casas, pero nada como la barbaridad que ha ocurrido", indicó un vecino mientras paseaba a sus perros.

Otro vecino creía conocer a las víctimas, ya que solía cruzarse con ellas mientras paseaban al perro. "Al menos ellas eran normales; él, no lo sé, pero por lo que ha hecho...", dijo. Algunos conocidos del detenido aseguraron que era un "tipo raro y especial", pero que "en ningún momento se les había pasado por la cabeza que podría hacer algo así", explicaron antes de añadir que "creo que nadie se imagina que alguien que conoces pueda llegar hasta ese límite y tener tanta sangre fría como para hacer lo que ha hecho".

Concentración de denuncia Los vecinos se concentraron a última hora de la tarde de ayer para mostrar su rechazo total ante el suceso ocurrido ayer a mediodía en el barrio de Sanfuentes. Los vecinos se mostraron sorprendidos por el acontecimiento y todos ellos aseguraron que es una zona que tiene "mucha paz".