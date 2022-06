Interior reforzará los controles en los aeropuertos con unos 500 agentes

El Ministerio del Interior ha asegurado este martes que ni su departamento ni Aena han recibido quejas de los pasajeros o las aerolíneas por los supuestas pérdidas de vuelos denunciadas por Iberia, aunque reforzará este verano los 12 principales aeropuertos españoles con unos 500 agentes definitivos.

Fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska han reiteraron que no tienen constancia del "caos" revelado por Iberia, que cifró este lunes en 15.000 las conexiones perdidas por sus pasajeros desde el pasado 1 de marzo, achacadas a las colas y retrasos en los controles de pasaportes de los aeropuertos españoles.

En concreto, Iberia denunció que la pasada jornada se retrasó de nuevo la salida de numerosos vuelos en la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a consecuencia importantes colas en la zona de control de pasaportes.

Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM, patronal), Miguel Garrido, ha asegurado este martes que es "urgente" que Interior recomponga en los aeropuertos "la calidad que debe tener una actividad tan importante" como la relacionada con la entrada de los turistas en España.

Las mismas fuentes de Interior han anunciado que a partir de finales de este mes de junio la plantilla policial en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Palma de Mallorca, Menorca, Ibiza, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura se verá reforzada en unos 500 agentes.

Así, el total de policías destinados en estos aeropuertos, unos 1.725, será superior al personal existente antes de la pandemia -1.456 en junio de 2019-, todo pese a que la previsión de viajeros de Aena para este mes, 16 millones, es menor a los 19 millones cifrados en el mismo periodo de 2019.

Los agentes provendrán de la última promoción que juró el pasado 20 de mayo y, del total de 500 nuevos policías en dichos aeropuertos, 189 irán destinados al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que alcanzará los 600 efectivos, y 90 al aeropuerto de El Prat.

Además, el denominado plan verano 2022 enviará a una cifra desconocida de agentes en prácticas a estos y otros aeropuertos durante la temporada estival.

Interior ha insistido en que el refuerzo de carácter definitivo de la plantilla de Extranjería y Fronteras en los aeropuertos más concurridos del país se efectuará cuando las previsiones de viajeros anunciadas por Aena aún son inferiores a los niveles previos al inicio de la pandemia, ya que estima para este 2022 un total de 56 millones de pasajeros frente a los 66 registrados en 2019.

Pese a no tener constancia de alguna queja formal procedente de aerolíneas o viajeros, las mismas fuentes han explicado que se pueden producir colas o retrasos en los controles de pasaportes de forma puntual y no estructural, ya que los filtros policiales son dimensionados al flujo de pasajeros y reforzados cuando es necesario.

En cuanto a la situación excepcional de los viajeros británicos, que suponen alrededor del 10 por ciento de los pasajeros anuales en los aeropuertos españoles, Interior incide en que, pese a estar obligados a pasar por el control de pasaportes, la inspección que se les realiza es mínima.

Los ciudadanos británicos, como aprobó la Comisión Europea, acceden al país a través de los mismos controles automáticos que los ciudadanos europeos, aunque lo hacen por una cola singular y con el correspondiente sello de su pasaporte.

Las mismas fuentes de Interior aseguran que el personal de Policía en estos controles es suficiente pese al volumen de británicos que desde la aprobación del Brexit pasan por las inspecciones correspondientes a los países que no pertenecen al espacio Schengen.