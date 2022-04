Las cinco noticias del día que no te puedes perder

Sin prisa, pero sin pausa, ¡tipi-tapa Korrikaaaaa! La carrera a favor del euskera ya ha entrado en Bilbao pasadas las 19.30 horas por Elorrieta y miles de personas ha unido sus fuerzas en apoyo a nuestra lengua. La carrera a favor del euskera recorrerá durante cuatro horas el callejero bilbaino a ritmo de la pegadiza canción y bajo el HitzEkin!, que marca la marcha de los y las euskaltzales en el recorrido por la greografía vasca y Nafarroa. En la espera, en Deusto, los grupos se han mostrado nerviosos para tomar el testigo con el mensaje secreto que pasa de mano en mano y que será desvelado el día 10 de abril, en Donostia. En la jornada de este miércoles la Korrika ha vuelto a tierras vizcainas. Sobre las 12.48 horas ha accedido por Ubidea y ha recorrido los municipios vizcainos de Arratia antes de alcanzar esta la tarde la capital vizcaina. A esa hora, sobre las 15.30 horas, la carrera en favor al euskera atravesaba por la calle Elexalde de Igorre. Colectivos culturales del municipio han portado el testigo seguidos de más de 200 personas que se ha unido a la marcha. Ni si quiera el sol ha querido faltar a la que sin duda es una cita más especial con el euskera, tras dos años de pandemia. "Teníamos ganas de volver a ver la Korrika. Es muy emocionante después de lo que hemos vivido. No nos perdemos la fiesta de Donostia", ha dicho Leire, que se ha sumado a la carrera en Igorre.



El Gobierno vasco se ha sumado a la propuesta para la eliminación del uso de las mascarilla en interiores refrendando la opinión de los expertos, si bien está en desacuerdo con la forma en la que se ha trasladado el documento al Consejo Interterritorial, al "elevar a definitivo lo que era un borrador" sin enviarlo a las comunidades y "sin pasar, siquiera, por la Comisión de Salud Pública".



A sus 86 años y con una trayectoria que lo encumbra como uno de los referentes universales de la arquitectura, Norman Foster ha regresado a Bilbao pero en esta ocasión por otra de sus grandes pasiones, el automóvil.

El arquitecto, autor del metro de Bilbao y de la futura ampliación del Bellas Artes, que ha redefinido el perfil de muchas ciudades y reinventado los rascacielos, aeropuertos y oficinas, ha presentado y comisariado una exposición en el Guggenheim Bilbao con 38 fabulosos coches, objetos de culto, muchos de ellos nunca vistos hasta ahora por el gran público, la mayoría procedentes de su propia colección y de instituciones públicas y colecciones privadas.



Algunos lo consideran un debate artificial. Otros insisten en que es necesario actualizarse al siglo XXI, que la forma de ver el fútbol poco tiene que ver con la de hace unas décadas y que toca reponer el cambio generacional. Una idea que públicamente han defendido varios jugadores de la primera plantilla del Athletic. La realidad es que la esencia del deporte rey es la misma. Y si los protagonistas dan la talla sobre el césped, la grada responde. Eso es lo que siempre ha pasado en San Mamés, algo extensible a otras grandes plazas europeas. Un campo diferente, donde se genera un ambiente casi único. Evidencias que los rivales de los leones suelen destacar y sufrir cuando pasan por Bilbao. Pero no es suficiente. Eso es lo que defiende Aitor Elizegi y su Junta Directiva.



Jarro de agua fría para los vecinos de Usansolo. El Gobierno español ha dejado claro este miércoles que no permitirá su segregación de Galdakao porque su cifra de habitantes no llega a los 5.000 que marca la ley. "Esta propuesta no cumple la ley y, por lo tanto, no podemos respaldarla", respondió la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, a preguntas del PNV.

El Grupo Vasco en el Congreso había solicitado la comparecencia de Rodríguez tras la consulta realizada el pasado 27 de marzo en el barrio y en la que los vecinos mostraron por amplia mayoría su voluntad de segregarse de la localidad de Galdakao, al que pertenecen actualmente, y convertirse en municipio independiente.