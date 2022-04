Madrid no permite la segregación de Usansolo por su cifra de habitantes

Jarro de agua fría para los vecinos de Usansolo. El Gobierno español ha dejado claro este miércoles que no permitirá su segregación de Galdakao porque su cifra de habitantes no llega a los 5.000 que marca la ley. "Esta propuesta no cumple la ley y, por lo tanto, no podemos respaldarla", respondió la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, a preguntas del PNV.

El Grupo Vasco en el Congreso había solicitado la comparecencia de Rodríguez tras la consulta realizada el pasado 27 de marzo en el barrio y en la que los vecinos mostraron por amplia mayoría su voluntad de segregarse de la localidad de Galdakao, al que pertenecen actualmente, y convertirse en municipio independiente.

En su intervención, el diputado jeltzale Mikel Legarda ha explicado que este proceso de segregación comenzó, en su vertiente ciudadana, hace más de 40 años y de manera institucional en el año 1988 a través de una resolución del Ayuntamiento de Galdakao. Los vecinos de este núcleo urbano se han pronunciado en tres ocasiones sobre la constitución de un nuevo municipio. De acuerdo con lo expuesto por Legarda, "sucedió en 2014, con un 90% de los votos, se repitió en 2019 y, recientemente, el mes pasado, en consulta ciudadana la segregación volvió a reunir el 80% de los votos del 63% de participación".

Precisamente por ello, las Juntas Generales de Bizkaia modificaron la normativa territorial foral para poder dar respuesta a este tipo de demandas ciudadanas "sociales, mayoritarias y sostenidas", estableciendo la necesidad de que se traten de población separados y con recursos suficientes, además de tener más de 2.500 habitantes, frente a los más de 5.000 que marcha la legislación estatal.

"¿SERÁ UN OBSTÁCULO?"



"Nuestro grupo no puede estar en otra posición que la defensa de los ciudadanos y de nuestras normas forales, que nunca fueron recurridas", ha manifestado el diputado, preguntando a la ministra "si su Gobierno será un obstáculo a la demanda sostenida a lo largo del tiempo por la ciudadanía de Usansolo, recurrirá a los tribunales o respetará la voluntad mayoritaria para constituir su propio municipio a través del procedimiento establecido por la Norma Foral".

La ministra ha sido tajante al rechazar la segregación. "La posición del Gobierno no puede ser otra que la que marcha la ley. Esta propuesta no cumple la ley y por lo tanto no podemos respaldarla", ha defendido Rodríguez. Asimismo, ha conminado al Grupo Vasco a contribuir a los cambios de las normas legislativas en el Congreso pese a advertir de que el Ejecutivo español "es más de unir que de segregar".