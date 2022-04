¡Tipi-Tapa, la Korrika ya está en Bilbao!

Sin prisa, pero sin pausa, ¡tipi-tapa Korrikaaaaa! La carrera a favor del euskera ya ha entrado en Bilbao pasadas las 19.30 horas por Elorrieta y miles de personas ha unido sus fuerzas en apoyo a nuestra lengua. La carrera a favor del euskera recorrerá durante cuatro horas el callejero bilbaino a ritmo de la pegadiza canción y bajo el HitzEkin!, que marca la marcha de los y las euskaltzales en el recorrido por la greografía vasca y Nafarroa. En la espera, en Deusto, los grupos se han mostrado nerviosos para tomar el testigo con el mensaje secreto que pasa de mano en mano y que será desvelado el día 10 de abril, en Donostia. En la jornada de este miércoles la Korrika ha vuelto a tierras vizcainas. Sobre las 12.48 horas ha accedido por Ubidea y ha recorrido los municipios vizcainos de Arratia antes de alcanzar esta la tarde la capital vizcaina. A esa hora, sobre las 15.30 horas, la carrera en favor al euskera atravesaba por la calle Elexalde de Igorre. Colectivos culturales del municipio han portado el testigo seguidos de más de 200 personas que se ha unido a la marcha. Ni si quiera el sol ha querido faltar a la que sin duda es una cita más especial con el euskera, tras dos años de pandemia. "Teníamos ganas de volver a ver la Korrika. Es muy emocionante después de lo que hemos vivido. No nos perdemos la fiesta de Donostia", ha dicho Leire, que se ha sumado a la carrera en Igorre.

Orillas de la ría



Esta maratón, que arrancó hace una semana en la localidad alavesa de Amurrio, ha entrado en Bilbao en paralelo a la ría, desde Erandio, para salir por la orilla contraria, por Zorrotza después de haber recorrido 82 kilómetros, según estimaciones hechas desde AEK. No hay descanso, la carrera no para y aunque el ritmo puede variar debido a los participantes y la muchedumbre que participan en la carrera. Lo que no falta en todo momento es el ambiente festivo. "Esto es una fiesta maravillosa", apuntan. Con ropa deportiva y zapatillas, la inmensa mayoría de los participantes han aguardado con expectación la entrada de la Korrika en la capital vizcaina.