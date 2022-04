Sagardui insiste en decidir sobre el uso de las mascarillas desde el conocimiento científico

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha insistido en adoptar decisiones sobre el uso de las mascarillas desde el "conocimiento científico" y, en ese sentido, ha asegurado que, a día de hoy, ni desde la ponencia de alertas ni desde la comisión de salud pública han trasladado nada al respecto, aunque cree que, "siendo favorable la evolución" de la pandemia en los últimos tiempos, "uno de los próximos pasos pudiera ser la adecuación de ese uso de las mascarillas".

Sagardui, que ha visitado este lunes el Hospital de día de salud mental de adolescentes de Zabalburu, en Bilbao, ha asegurado que han sido "muy pocas" las comunidades autónomas que han solicitado tratar el tema de las mascarillas, "que no pedir su retirada", en el Consejo Interterritorial de Salud que se celebrará este miércoles en Toledo.

Según ha confirmado, dentro del orden del día no está establecido como tal el tratamiento respecto a la oportunidad o no del uso obligatorio de las mascarillas en ningún ámbito. No obstante, ha dicho desconocer si será intención del Ministerio "presentarlo en alguno de los puntos que tenemos respecto a la evolución global de la pandemia". "Siempre hacemos un seguimiento epidemiológico y de las novedades farmacológicas, pero, hasta donde yo conozco, en estos momentos no hay una propuesta de la comisión de alertas en relación a esa oportunidad de quitar o no quitar la mascarilla", ha expresado.

Según ha recordado, ese fue el encargo que le hizo el Consejo Interterritorial a la comisión de alertas y a la comisión de salud pública, que "a la vista de la evolución de la pandemia hicieran una propuesta de adecuación o no de las medidas vigentes, entre ellas el uso de la mascarilla". Tras afirmar que al respecto solo conoce por parte de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, las declaraciones que ha hecho públicas en las que dice que "es tan importante el cuándo como el cómo", ha insistido en que no sabe si con ello "quiere decir que hay alguna propuesta o estudio preliminar que tenga intención de presentarnos en la próxima reunión del Consejo Interterritorial".

Las decisiones deben tomarse desde "el conocimiento científico"

La consejera de Salud ha recordado que desde Euskadi siempre han dicho que las decisiones "tienen que adoptarse de la mano del conocimiento científico y de la evidencia", por lo que ha emplazado a esperar "a ver qué es lo que nos dicen esas personas expertas respecto a la conveniencia de adecuar las medidas de uso de la mascarilla".

"No es una cuestión de ser partidario o no, se trata de conocer primero cuál es la propuesta, cuál es la recomendación de las personas expertas que hacen el seguimiento diario y exhaustivo de la evolución de la pandemia de la oportunidad de las medidas como es el caso de uso de la mascarilla, pero no solo en Euskadi ni en el entorno del Estado, sino en el entorno mundial, porque la evolución de la pandemia en ámbitos aparentemente muy distantes de Euskadi luego puede tener su reflejo aquí", ha asegurado.

No obstante, ha dicho que, "siendo favorable la evolución o yendo a estabilizarse como parece ser que estamos en los últimos tiempos, uno de los próximos pasos pudiera ser la adecuación de ese uso de las mascarillas". En cualquier caso, ha insistido en que "no es cuestión de opiniones, sino de adoptar posturas desde el conocimiento que, a día de hoy, todavía no se nos ha trasladado ni desde la ponencia de alertas ni desde la comisión de salud pública".